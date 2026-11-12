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Ásia Vice-presidente da Indonésia renuncia por escândalo sobre diploma do Ensino Médio Gibran, de 39 anos, filho do ex-presidente Joko Widodo, apresentou sua renúncia ao mandatário Prabowo Subianto e ao Parlamento, anunciou o presidente do órgão legislativo, Ahmad Muzani

O vice-presidente da Indonésia, Gibran Rakabuming Raka, renunciou nesta quinta-feira (12) em meio a um escândalo sobre seu diploma do Ensino Médio, um caso que aumenta a pressão sobre um governo que enfrenta um cenário de insatisfação generalizada, informou o presidente do Parlamento.

Gibran, de 39 anos, filho do ex-presidente Joko Widodo, apresentou sua renúncia ao mandatário Prabowo Subianto e ao Parlamento, anunciou o presidente do órgão legislativo, Ahmad Muzani.

Uma decisão da Suprema Corte determinou a anulação das notas do Ensino Médio de Gibran, o que gerou pedidos de renúncia.

O presidente do Parlamento afirmou que Gibran se reuniu nesta quinta-feira (12) com vários congressistas "para apresentar sua carta de renúncia ao cargo de vice-presidente da República da Indonésia". Ele enviou a mesma carta a Prabowo.

O vice-presidente da Indonésia não tem muitas atribuições definidas pela Constituição, além de atuar como representante do presidente em eventos oficiais e assumir o cargo se o chefe de Estado ficar incapacitado.

O arquipélago asiático viveu semanas de manifestações, com milhares de pessoas nas ruas para protestar contra as dificuldades econômicas, a corrupção e a forma como o governo enfrenta os incêndios florestais, que provocaram uma névoa tóxica que deixou milhares de pessoas doentes.

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