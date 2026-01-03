A- A+

CONFLITO Vice-presidente da Venezuela exige prova de vida de Maduro após ataque militar dos EUA A vice-presidente, Delcy Rodríguez, é a primeira na linha de sucessão do poder na Venezuela

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou na madrugada deste sábado (3) desconhecer o paradeiro do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, e exigiu uma "prova de vida" de ambos após o ataque dos Estados Unidos ao país caribenho.

"Diante dessa situação brutal e diante desse ataque brutal, nós desconhecemos o paradeiro do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama, Cilia Flores", declarou Rodríguez em um áudio transmitido pela televisão.

Minutos antes, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que seu Exército capturou e retirou da Venezuela Maduro e sua esposa após a realização de um "ataque em grande escala" contra a nação caribenha.

"Exigimos do governo do presidente Donald Trump prova de vida imediata do presidente Maduro e da primeira-dama", declarou Rodríguez no áudio.

A vice-presidente é a primeira na linha de sucessão do poder na Venezuela.

Rodríguez reiterou que os "planos de defesa integral da nação" permanecem ativos, depois que o governo de Maduro denunciou uma "gravíssima agressão militar" por parte dos Estados Unidos e decretou estado de exceção.

As primeiras explosões em Caracas foram ouvidas por volta das 02h00 (03h00 de Brasília), constataram jornalistas da AFP na capital. Várias cidades do país também foram bombardeadas.

Veja também