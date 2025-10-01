A- A+

governo Vice-presidente dos EUA acusa democratas de exigências "ridículas" Segundo Vance, "os democratas já estão percebendo, em particular, a irracionalidade de sua postura".

O vice-presidente americano, JD Vance, acusou nesta quarta-feira (1º) seus rivais democratas de fazerem exigências "ridículas" aos republicanos para encerrar a paralisação do governo.

"Eles nos disseram que tirariam o governo da paralisação orçamentária, mas somente se gastássemos bilhões de dólares em assistência médica para imigrantes irregulares", disse em uma rara aparição na sala de imprensa da Casa Branca.

"É uma proposta ridícula", acrescentou Vance, que ocupa a presidência do Senado e cujo voto é decisivo em caso de empate na Câmara.

Segundo o vice-presidente, que explicou a repórteres que está em contato com senadores de ambos os partidos, "os democratas já estão percebendo, em particular, a irracionalidade de sua postura".

