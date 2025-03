Vice-presidente dos EUA afirma que ninguém será demitido pro falha de segurança em chat

A- A+

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou nesta sexta-feira (28) que ninguém será demitido após a inclusão acidental de um jornalista em um grupo de chat onde se discutia um plano para atacar os hutis no Iêmen.

"Se acham que vão forçar o presidente dos Estados Unidos a demitir alguém, estão enganados", disse o vice-presidente de Donald Trump a jornalistas durante sua visita à Groenlândia.

"Estamos apoiando toda a nossa equipe de segurança nacional."

Esse escândalo, que abala Washington desde segunda-feira, foi revelado por um jornalista da revista The Atlantic, que foi incluído por engano em um grupo de chat no aplicativo Signal. No grupo, altos funcionários do governo, incluindo o próprio JD Vance, discutiam ataques futuros contra os rebeldes hutis no Iêmen.

A oposição democrata, alegando que a segurança de soldados americanos pode ter sido colocada em risco, exigiu a renúncia do secretário de Defesa, Pete Hegseth.

Por sua vez, Donald Trump denuncia uma "caça às bruxas".

