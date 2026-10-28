A- A+

Guerra Vice-presidente dos EUA entrou em contato com chefe de segurança do Irã, diz relatório Vance enviou uma carta a Mohsen Rezaei, chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, informou o jornal The Wall Street Journal

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, entrou em contato com o chefe de segurança do Irã em uma tentativa de retomar as negociações de paz que poderiam evitar novos ataques americanos contra a República Islâmica, informou nesta quarta-feira (28) o The Wall Street Journal.

Vance enviou uma carta a Mohsen Rezaei, chefe do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, informou o jornal. Segundo uma das fontes ouvidas pelo Journal, a iniciativa foi ordenada pelo presidente Donald Trump.

A carta, assim como as conversas posteriores entre os Estados Unidos e autoridades iranianas, concentrou-se em uma possível estrutura para as negociações, em vez de abordar detalhes específicos de um acordo de paz, acrescentou o jornal.

Quando questionado sobre o assunto antes de partir para um comício de campanha em Ohio, Trump se desvinculou e negou ser a origem dessa iniciativa.

JD Vance "me perguntou o que eu achava disso e eu respondi: 'Se você quer fazer isso, por mim tudo bem'", declarou.

A guerra, iniciada conjuntamente por Israel e pelos Estados Unidos no fim de fevereiro, perturbou gravemente os embarques de energia provenientes dos países do Golfo, provocando repercussões econômicas em todo o mundo.

O Irã começou a bloquear o estratégico Estreito de Ormuz, por onde costumava passar cerca de um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo, após o início do conflito. Desde então, tem atacado regularmente embarcações que tentam atravessar o estreito sem sua autorização.

Os Estados Unidos, por sua vez, mantêm um bloqueio naval aos portos iranianos, com o objetivo de sufocar a economia do país.

O Journal também informou nesta quarta-feira que Washington havia pedido a vários países árabes do Golfo que se preparassem para uma possível "campanha militar curta e intensa" contra o Irã após as eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos, em 3 de novembro.

No entanto, citando pessoas informadas sobre as conversas, o jornal afirmou posteriormente que Trump ainda não havia tomado uma decisão definitiva.

Enquanto isso, as Forças Armadas iranianas advertiram que responderiam de forma mais ampla a qualquer novo ataque, e Rezaei afirmou que poderiam atingir infraestruturas vinculadas aos Estados Unidos, incluindo centros de dados e outros alvos relacionados à inteligência artificial.

Veja também