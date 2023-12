Vice-presidente dos EUA participará da COP28 em Dubai

A- A+

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris compareceu esta semana à conferência da ONU sobre o clima em Dubai, anunciou, nesta quarta-feira (29), à Casa Branca, após uma enxurrada de críticas pela ausência de Joe Biden.

“O presidente pediu ao vice-presidente Harris que auxiliasse em seu nome à cúpula de líderes COP28 para demonstrar a liderança global dos Estados Unidos em matéria climática dentro e fora do país”, informou a Presidência americana em um comunicado.

Harris se juntará ao enviado dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, e à delegação composta por cerca de 20 altos funcionários americanos que participarão da conferência na sexta-feira e no sábado, diz a nota.

Além disso, “ajudará a galvanizar uma segunda maior ambição global neste acontecimento crucial”, a Casa Branca, que destacou que Joe Biden conversou por telefone com o presidente dos Emirados Árabes Unidos, o xeque Mohamed Bin Zayed Al Nahyan.

Na segunda-feira, a Casa Branca garantiu que a presença americana na COP28 era “robusta”, apesar da ausência do presidente.

Em sua agenda semanal publicada no domingo, o governo americano não previu nenhuma viagem de Kamala Harris.

Em outro comunicado, o porta-voz do vice-presidente afirmou que Kamala Harris “destacará os êxitos” do governo com “uma agenda climática mais ambiciosa da história, tanto em nível nacional quanto global”.

Funcionários americanos afirmaram que a ausência de Biden se deve ao fato de que ele está concentrado em tentar manter e estender a trégua entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas na Faixa de Gaza.

Antes do democrata de 81 anos chegar à Casa Branca, não era habitual que o presidente americano viajasse para cada cúpula do clima.

Em 2021, Biden esteve em Glasgow e prometeu que os Estados Unidos retomariam o papel de liderança mundial em matéria climática.

Seu antecessor, Donald Trump, aposentou-se dos Estados Unidos do Acordo de Paris. No ano passado, o democrata também esteve presente na COP27, na cidade egípcia de Sharm el Sheikh.

