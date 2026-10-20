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Estados Unidos Vice-presidente dos EUA se distancia de Trump e se abstém de apoiar Netanyahu "Eu apoio candidatos americanos, e é nisso que estou focado: nas eleições legislativas de meio de mandato", afirmou JD Vance

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, distanciou-se do presidente Donald Trump em relação às eleições em Israel e anunciou que não apoiará a reeleição do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

"Não sou contra apoiá-lo. Não sou a favor de apoiá-lo. Não vou me envolver nas eleições israelenses", disse Vance sobre Netanyahu em uma entrevista, na segunda-feira (19), ao jornalista Mark Halperin.

"Eu apoio candidatos americanos, e é nisso que estou focado: nas eleições legislativas de meio de mandato", acrescentou.

Trump anunciou, no domingo (18), que apoia Netanyahu, seu grande aliado no Oriente Médio. Israel vai às urnas em 27 de outubro.

A relutância de Vance em se manifestar sobre a votação em Israel contrasta com sua postura em relação às eleições europeias.

Dias antes das eleições parlamentares na Hungria, em abril, ele viajou a Budapeste para apoiar o então primeiro-ministro Viktor Orbán, outra figura de direita.

Também expressou apoio ao partido de extrema direita alemão AfD, cuja líder, Alice Weidel, ele conheceu no ano passado.

Vance, visto por muitos como um possível sucessor de Trump em 2029, posicionou-se contra o início de uma guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã, segundo algumas fontes; no entanto, desde então, passou a defender a campanha militar.

O vice-presidente também usou palavras bastante duras contra autoridades israelenses que criticaram um acordo de cessar-fogo temporário entre os Estados Unidos e o Irã, em junho.

"Trump é o único chefe de Estado em todo o mundo que, neste momento, demonstra compreensão com a nação de Israel", disse na ocasião.

"Se eu fizesse parte do gabinete do governo israelense, talvez não atacasse o único aliado poderoso que me resta em todo o mundo", acrescentou.

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