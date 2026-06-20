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Vice-presidente dos EUA viaja à Suíça para negociações com Irã

JD Vance vai se juntar ao enviado especial Steve Witkoff e ao genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner; delegação do Irã também viajou hoje para as conversas

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Vance vai se juntar ao enviado especial Steve Witkoff e ao genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, que já estão na SuíçaVance vai se juntar ao enviado especial Steve Witkoff e ao genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, que já estão na Suíça - Foto: Jacquelyn Martin / POOL / AFP

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, deixou Washington neste sábado (20) rumo à Suíça, para negociações sobre um acordo com o Irã que terão início amanhã.

Vance vai se juntar ao enviado especial Steve Witkoff e ao genro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, que já estão na Suíça. A delegação do Irã também viajou hoje para as conversas.

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Mais cedo, o Paquistão, país que atua como mediador, havia anunciado que as delegações dos Estados Unidos e do Irã manterão neste domingo (21), na Suíça, conversas técnicas para implementar o acordo destinado a pôr fim à guerra no Oriente Médio.

"Como seguimento da assinatura do Memorando de Entendimento de Islamabad, serão realizadas conversas técnicas em Bürgenstock, Suíça, em 21 de junho", informou o Ministério das Relações Exteriores.

A diplomacia paquistanesa acrescentou que mediadores do Paquistão e do Catar participarão das discussões com representantes americanos e iranianos.

 

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