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Eleições Vice-presidente dos EUA viaja para Hungria para apoiar Orbán Visita acontece após a viagem do secretário de Estado, Marco Rubio, em meados de fevereiro

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, desembarcou nesta terça-feira (7) em Budapeste para expressar o apoio de Donald Trump ao primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, antes das eleições legislativas marcadas para o próximo domingo no país europeu.

A visita acontece após a viagem do secretário de Estado, Marco Rubio, em meados de fevereiro, quando ele desejou "sucesso" ao aliado húngaro, que enfrentará nas próximas eleições seu maior desafio em 16 anos de poder.

O avião de Vance pousou pouco antes das 11h locais (6h de Brasília). O vice-presidente americano foi recebido pelo ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó.

"Conversaremos sobre vários assuntos ligados à relação entre Estados Unidos e Hungria. Tenho certeza de que Europa, Ucrânia e os demais temas serão discutidos", disse Vance, antes de partir de uma base da força aérea em Washington.

Além da reunião com Orban, o vice-presidente, que deixou a esposa Usha Vance, fará um discurso sobre “uma aliança rica” entre os dois países.

Dentro do governo Trump, Vance, de 41 anos, é um dos maiores defensores dos partidos de extrema direita da Europa.

A Hungria realiza no próximo domingo eleições parlamentares que serão chave para a permanência de Orban, de 62 anos, no comando do país, após 16 anos no cargo. Trump declarou que o húngaro é “um líder forte e poderoso”.

Pesquisas realizadas por institutos independentes preveem uma vitória com folga para o partido Tisza, do conservador pró-Europa Peter Magyar, que conseguiu construir em menos de dois anos um movimento de oposição capaz de desafiar a hegemonia do líder húngaro.

As instituições pró-governo, por sua vez, dão como vencedora a coalizão Fidesz-KDNP, de Orban.

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