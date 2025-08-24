A- A+

GUERRA Vice-presidente dos EUA diz que a Rússia fez "concessões significativas" a Trump sobre a Ucrânia Declarações de JD Vance ocorreram no programa de entrevistas exibido aos domingos na NBC "Meet the Press with Kristen Welker"

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, rejeitou as sugestões de que Moscou estaria impedindo um acordo de paz com a Ucrânia, e afirmou que a Rússia fez "concessões significativas" ao presidente americano, Donald Trump, sobre suas critérios para acabar com a guerra.

“Acho que os russos fizeram concessões significativas ao presidente Trump pela primeira vez em três anos e meio deste conflito”, declarou Vance no programa de entrevistas exibido aos domingos na NBC “Meet the Press with Kristen Welker”.

“Na verdade, eles têm estado dispostos a serem flexíveis em algumas de suas demandas centrais”, disse. O enviado americano para a Ucrânia, Keith Kellogg, está em Kiev neste domingo (24), acompanhado pelo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, e o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, na ocasião do 34º aniversário da independência ucraniana, no momento em que os esforços diplomáticos para acabar com o conflito aparentemente estagnados.

Entretanto, segundo Vance, a Rússia está analisando “o que seria necessário para colocar fim à guerra”. “Com certeza, eles ainda não conseguiram isso completamente, e a guerra não terminou, mas estamos participando de um processo diplomático de boa fé”, declarou o vice-presidente.

O dirigente afirmou, ainda, que os Estados Unidos, cujo mandatário conseguiu uma aproximação espetacular com Vladimir Putin, "estão tentando negociar ao máximo com os russos e os ucranianos para encontrar pontos em comum e cessar as mortes".

Trump está “tentando aplicar uma diplomacia muito agressiva e contundente”, disse. "A guerra não beneficia ninguém. Nem a Europa nem os Estados Unidos, e não pensamos que a Rússia ou a Ucrânia tenham qualquer interesse em seguir combatendo", concluiu.

Apesar dos esforços de mediação iniciados pelo presidente americano — incluindo a cúpula de Anchorage com Putin e o encontro da última segunda-feira na Casa Branca com Zelensky e seus aliados europeus —, as posições de Moscou e Kiev parecem irreconciliáveis.

Ambos se acusaram mutuamente de bloquear a organização de uma cúpula entre Putin e Zelensky.

Veja também