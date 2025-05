Vicência: dupla é morta a tiros em chácara; autor teria atirado após ser expulso por agredir mulher

A- A+

Dois homens foram mortos a tiros em uma chácara na zona rural de Vicência, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. O caso aconteceu nesse domingo (18) e foi gravado por câmeras de segurança.

Segundo a Polícia Militar do estado (PMPE), agentes do 2º BPM foram acionados para a ocorrência na Chácara Dornelas. Ao chegar ao local, receberam a informação que um homem teria agredido uma mulher em um evento e foi retirado por seguranças.

Momentos depois, o suspeito teria voltado armado ao local e atirado contra os homens que o expulsaram. "Um morreu na hora, e o outro, no hospital para onde foi socorrido". As vítimas, que não tiveram os nomes divulgados, possuem 24 e 29 anos.



Uma câmera de segurança registrou quando o suspeito chegou ao local em um carro. Com uma arma em punho e de dentro do próprio veículo, o agresssor atirou contra os seguranças que estavam na entrada da chácara.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o autor dos disparos possui 39 anos e fugiu da área após o crime.

A ocorrência de duplo homicídio consumado foi registrada na 11ª Delegacia Seccional de Goiana. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime.

