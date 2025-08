Vicência: furto de cabos de estação da Compesa deixa 100 mil pessoas sem água na Mata Norte

A- A+

O furto de cabos e equipamentos de uma estação de bombeamento da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) na cidade de Vicência, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, prejudicou o abastecimento de água de 100 mil pessoas.



A Estação Elevatória de Água Bruta Murupé foi invadida na terça-feira (29). Segundo a Compesa, que divulgou o ocorrido nesta quinta (31), os suspeitos derrubaram a placa de concreto do muro da unidade, renderam e furtaram os pertences do operador que estava de plantão. Também levaram cabos e equipamentos do local.



Foram furtados cabos elétricos dos paineis de acionamento das bombas de água.



A unidade faz parte do Sistema Integrado Siriji e, devido ao furto, localidades da Mata Norte estão com o abastacimento de água suspenso. A empresa estima que 100 mil pessoas das seguintes áreas foram afetadas:



- Buenos Aires;

- Vicência;

- Itaquitinga;

- Machados;

- Condado;

- Distritos de Borracha e Murupé (Vicência),

- Distritos de Tupaoca e Upatininga (Aliança)

- Distrito de Siriji (São Vicente Férrer).

A previsão da Compesa é que a estação volte a operar no sábado (2) e o abastecimento de água das áreas afetadas seja retomado de acordo com o calendário.



"A Companhia acionou a polícia militar, que esteve no local e registrou a ocorrência", destacou a empresa.



Segundo furto em 10 dias

Além da unidade em Vicência, a Estação Elevatória de Brejão, responsável pelo abastecimento de água de Bezerros, no Agreste de Pernambuco, também foi alvo de uma ação criminosa, na madrugada do último dia 19 de julho.

Segundo a Companhia, bandidos furtaram os cabeamentos elétricos da estação e vandalizaram o transformador do local.

Os criminosos também danificaram o painel de acionamento do sistema de bombas. O fornecimento de água em Bezerros foi comprometido.

