Pernambuco Vicência, na Mata Norte, terá habitacional para famílias que perderam casas nas enchentes de 2022 O prazo do Governo de Pernambuco para a entrega do empreendimento é de quatro meses

Famílias que perderam suas casas durante as enchentes de 2022 em Vicência, na Zona da Mata Norte do Estado, receberão novas residências dentro de um habitacional criado através do Programa Morar Bem Pernambuco.

Serão 12 casas construídas através da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab) em um terreno cedido pelo município na região de Chã dos Mandados.

A governadora Raquel Lyra assinou a ordem de serviço para o início das obras nesta sexta-feira (7). Segundo o Governo de Pernambuco, as obras devem ficar prontas dentro de quatro meses.

“São 12 casas novinhas que estão serão construídas, e o nosso compromisso é que daqui a quatro meses a gente possa entregar essa obra”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

Além das unidades habitacionais, o local, segundo o governo, será beneficiado com a implantação de infraestrutura básica, área de lazer com equipamentos urbanos e paisagismo, para proporcionar qualidade de vida e bem-estar aos moradores.

“Serão beneficiadas 12 famílias que desde 2022 recebem auxílio-moradia e esperam por uma casa. O Governo do Estado tomou a dianteira, fizemos a licitação e agora estamos aqui dando esta boa notícia à população de Vicência”, disse a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes.

A vencedora da licitação foi a empresa Converge Serviços de Engenharia, que trouxe um sistema inovador de construção baseado em painéis de concreto leve e modular. Esse sistema oferece vantagens como rapidez na execução, eficiência térmica e acústica, além de garantir a durabilidade e a sustentabilidade da edificação, explicou o governo.

A previsão é de que essas 12 famílias - cerca de 48 pessoas - estejam com as chaves das suas residências em até quatro meses, que é o prazo previsto para a conclusão das obras.

O grupo perdeu suas residências com a enchente de 2022 e, desde então, recebe auxílio-moradia do município.

