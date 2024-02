Vick Vaporub, café, lavanda: os 12 cheiros que podem aliviar os sintomas da depressão

A- A+

Um novo estudo, publicado nesta semana na revista científica JAMA Network Open, mostra como sentir aromas familiares pode fazer indivíduos com depressão reviverem memórias específicas de forma mais envolvente e ajudar no alívio de sintomas do transtorno. O trabalho foi conduzido por pesquisadores da Escola de Medicina da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos.

Segundo os responsáveis, o experimento revelou que os odores são mais efetivos do que palavras para evocar memórias de um determinado evento entre os pacientes e, por isso, têm um potencial para serem usados na prática clínica como uma forma de interromper ciclos de pensamentos negativos.

Kimberly Young, pesquisadora de Neurociências e professora de Psiquiatria da universidade, que esteve à frente do novo estudo, explica que há evidências de que pacientes com depressão têm dificuldade em relembrar alguns momentos passados. Além disso, que alguns trabalhos com pessoas saudáveis já mostravam como odores geram lembranças mais “vívidas”.

“Foi surpreendente para mim que ninguém tivesse pensado em observar a recuperação da memória em indivíduos deprimidos usando sinais de odor antes. Se melhorarmos a memória, poderemos melhorar a resolução de problemas, a regulação emocional e outros problemas funcionais que os indivíduos deprimidos frequentemente experimentam”, diz Young em comunicado.

Ela explica que provavelmente essa capacidade maior dos aromas acontece porque há conexões nervosas do bulbo olfatório – parte do cérebro que processa os cheiros – que o ligam diretamente à amígdala, região conhecida como “o sistema emocional” do órgão e ligada a aspectos como regulação do comportamento, aprendizado e consolidação das memórias.

Por isso, no novo estudo, Young decidiu testar com 32 voluntários diagnosticados com depressão se sentir determinados aromas poderia ajudar a acessar algumas memórias de forma mais eficaz. Foram utilizados 24 odores, que variaram de laranja e café moído a graxa de sapato e até mesmo Vick VapoRub, a pomada descongestionante muito utilizada em crianças.

Depois de sentir cada cheiro, foi pedido ao participante que relembrasse uma memória específica. O mesmo foi feito com uma estratégia diferente – em vez de ser oferecido o aroma, era apresentada uma “dica de palavra”. Por exemplo, no lugar de o voluntário sentir um óleo essencial de laranja, ele apenas lia a palavra “laranja”.

No final, os pesquisadores observaram que a recuperação da memória foi mais forte após os aromas em relação às palavras, especialmente com 12 deles: Vicks Vaporub, café, extrato de baunilha, sabonete de lavanda, óleo de coco, cominho em pó, bulbos de cravo, vinho tinto, cera para sapatos, extrato de baunilha, ketchup e óleo essencial de laranja.

Os participantes eram mais propensos a recordar uma lembrança de um evento específico. Por exemplo, que foram a uma cafeteria na sexta-feira passada em vez de apenas se lembrar de memórias gerais, como dizer que já estiveram em cafeterias antes.

Além disso, os cientistas afirmam que as recordações eram mais vívidas e envolventes e tinham uma tendência maior a estarem ligadas a experiências positivas. Por isso, acreditam que o efeito pode ser benéfico para o tratamento da depressão.

“Estes resultados preliminares podem ter implicações na promoção de opções de gestão para o TDM (Transtorno depressivo maior). Várias intervenções visando aumentar a especificidade da memória em pacientes com TDM mostraram resultados positivos, sugerindo que melhorar a especificidade autobiográfica pode levar à redução dos sintomas depressivos”, escreveram os responsáveis no artigo.

“Aqui, fornecemos um método para aumentar diretamente a especificidade da memória em uma única sessão, usando sinais de odor simples e facilmente acessíveis que podem ser facilmente encontrados em um supermercado. Se isso poderia ser usado para desenvolver uma nova intervenção de treinamento de especificidade de memória é uma direção para pesquisas futuras", continuam.

