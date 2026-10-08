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INCÊNDIO Victor Marques presta solidariedade à UFPE após incêndio e coloca prefeitura do Recife à disposição No edifício, funcionavam vários laboratórios no primeiro andar, ligados a fármacos, informática e computação

O prefeito do Recife Victor Marques prestou solidariedade à comunidade acadêmica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) após incêndio no prédio onde funcionava a Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine), registrado na noite dessa quarta-feira (7).

Em publicação nas redes sociais, o gestor também colocou a prefeitura a disposição da instituição para o que for preciso.

"Acompanho com preocupação as notícias sobre o incêndio na UFPE, o terceiro em pouco mais de uma semana. Coloquei a Prefeitura à disposição do reitor Alfredo Gomes, pro que for necessário. Aguardamos a apuração das causas dos eventos, que prejudicam anos de pesquisas acadêmicas", afirmou.

No edifício, funcionavam vários laboratórios no primeiro andar, ligados a fármacos, informática e computação. Segundo o reitor da UFPE, Alfredo Gomes, os prejuízos podem chegar a R$ 100 milhões, além do científico.

Em nota, a Polícia Federal (PF) informou que iniciou tratativas com a universidade e encaminhou peritos federais para o local para realizar exames.

"Um inquérito policial será instaurado para apurar todas as circunstâncias e causas possíveis", informou a corporação.

Nota da UFPE

Segundo o reitor, nesta quinta-feira, equipes ligadas à Superintendência de Infraestrutura, junto a equipes da Segurança do Trabalho, vão fazer uma investigação mais detalhada para descobrir a origem do incêndio que afetou a nossa universidade.



Em nota divulgada à imprensa, a Universidade Federal de Pernambuco lamentou profundamente o ocorrido, "especialmente em relação às pesquisas afetadas".

A instituição também afirmou que, posteriormente, vai avaliar a situação e os danos causados.

"A UFPE presta solidariedade a todos os pesquisadores, docentes e estudantes que trabalhavam no local", afirmou a universidade na nota.

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