DESABAMENTO Vida após 10h sob escombros e mortes de mãe e filha: o contraste do desabamento do edifício Leme Buscas por Maria do Socorro Oliveira da Silva, de 60 anos, seguirão pela madrugada, segundo bombeiros

Entre as 11 pessoas retiradas dos escombros do edifício Leme, em Olinda, depois do imóvel sofrer desabamento e um incêndio na sequência na última quinta-feira (27), cinco foram encontradas com vida e levadas para unidades de saúde e outras cinco foram achadas mortas.

Uma outra pessoa, identificada como Maria do Socorro Oliveira da Silva, de 60 anos, ainda não foi localizada pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). Segundo a corporação, as buscas seguirão durante a madrugada.

Entre os retirados com vida, estava Ebenezer, de 53 anos. Ele foi retirado pouco depois das 8h desta sexta-feira (28). O homem, que passou mais de 10h sob os escombros, estava consciente e foi encaminhado ao Hospital da Restauração, no bairro do Derby, no Recife. Lá, fez uma cirurgia na perna esquerda e está com estado de saúde estável.

A esposa de Ebenezer, Maria José Barbosa da Silva, de 52 anos, foi encontrada morta, já no período da tarde.

Depois de Maria José, os outros dois corpos retirados sem sinais vitais do local foram os de Juliana Alves, de 32 anos, e da sua filha, Flávia Rayanne, de 16, pela noite. Prima de Juliana, Suellen Fernanda Alves, esteve acompanhando o trabalho dos bombeiros desde às 7h, com expectativa de que encontrasse a parente com vida.

Segundo ela, a questão financeira foi um dos motivos de ter feito mãe e filha morarem há quase uma década no imóvel condenado pela Defesa Civil em março de 2001.

“Já faz mais ou menos uns dez anos que elas moram aí. Minha prima está desempregada e por isso elas estavam no prédio esse tempo todo”, afirmou.

Assistência a quem precisa



A equipe de Assistência Social da Prefeitura de Olinda colocou à disposição o espaço de acolhimento Casa da República para as vítimas do desabamento. Nesse endereço, roupas, alimentos, banho e outros serviços básicos estão sendo disponibilizados.

A irmã de Heverton dos Santos, adolescente de 13 anos encontrado morto, foi levada ao Centro de Atenção Psicossocial Nise da Silveira, em Rio Doce, onde, entre outros atendimentos, está recebendo acompanhamento psicológico.



Reforço

Durante as buscas no período da tarde de ontem, uma equipe da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) chegou ao Leme para ajudar como voluntária nas buscas. Para isso, levou um dispositivo capaz de medir e marcar de forma ampla a potência de um sinal de celular.

