Vida de luxo de Kim Jong-un tem vinhos, iate e limusine de R$ 1,5 milhão dada por Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, deu ao líder norte-coreano, Kim Jong-un, um carro de fabricação russa como uma “demonstração das relações pessoais especiais” entre os dois, informou a imprensa oficial de Pyongyang. Em nota, a agência de notícias oficial KCNA informou que Kim recebeu "um carro de fabricação russa para uso pessoal de Vladimir Vladimirovich Putin".

De acordo com a imprensa internacional, o presente foi uma limusine Aurus Senat, que Putin usa desde 2018. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que a escolha do modelo decorreu de elogios de Kim Jong-un no período em que visitou a Rússia, em setembro passado. Um exemplar comercial do veículo (diferente do usado pelo presidente russo) chega a R$ 1,5 milhão.

A Coreia do Norte reforçou as relações com a Rússia desde setembro do ano passado, quando Kim foi ao Extremo Oriente da Rússia para um encontro com Vladimir Putin. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul garantiram que ambos os líderes concordaram nessa reunião em trocar armas norte-coreanas por assistência russa para o desenvolvimento de satélites.

A afinidade de Kim com itens de luxo é conhecida. Em julho do ano passado, ele foi flagrado com um moderno smartphone dobrável, quando supervisionava o teste de lançamento do novo míssil balístico intercontinental (ICBM). O aparelho lembra modelos como o Samsung Galaxy Z Flip e o Huawei Pocket S, que estão entre os mais caros do mercado de celulares e custam entre R$ 4 mil e R$ 9,7 mil.

A imagem do lançamento do Hwasong-18 gerou especulações sobre a origem deste telefone. "Se o objeto na foto é um smartphone dobrável, é altamente provável que tenha sido contrabandeado secretamente da China para a Coreia do Norte", de acordo com o jornal sul-coreano Joongang Ilbo.



Esta não foi a primeira vez que o líder comunista apareceu publicamente esbanjando itens caros. Em 2019, Kim Jong-un foi visto circulando em carros de luxo importados. Entre os modelos estavam dois Mercedes-Benz: o S600 Pullman Guard e o Maybach 62S (também há suspeitas de que os modelos sejam obtidos via contrabando, pela fronteira com a China).

Três anos antes, tornou-se pública a predileção do ditador por vinho francês. Um antigo chef de cozinha da família afirmou que Kim Jong-un já bebeu dez garrafas de Bordeaux em apenas uma noite.

De acordo com o chef japonês Kenji Fujimoto, ele cozinhou para o ditador, que estava acompanhado de seis mulheres bonitas e bebeu o refinado vinho Bordeaux em grandes quantidades. Na ocasião, ele se gabava de ter consumido, alguns dias antes, dez garrafas do mesmo vinho.

Kim Jong-un também tem fama de fumar muito e ser um grande apreciador do queijo suíço.

Em 2013, o norte-coreano fez uma viagem de dez dias a bordo do Princess 95MY, um iate de luxo avaliado em US$ 7 milhões pela costa leste do país. Uma foto feita pela agência estatal coreana KCNA mostra Jong-un caminhando por um cais ao lado de militares, em que aparece parte do iate luxuoso.

