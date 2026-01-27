A- A+

Pernambuco "Vida nova no alto": Camaragibe assina ordem de serviço de R$ 7,2 milhões para obras de recuperação Programa também prevê manutenção de encostas de morros e escadarias no município da Região Metropolitana do Recife

A Prefeitura de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, assinou, nesta segunda-feira (26), a ordem de serviço digital de um programa que deve promover obras de recuperação e manutenção de encostas de morros e escadarias da cidade.



O programa “Vida nova no alto” tem o objetivo de mitigar riscos e garantir acessibilidade segura à população de forma preventiva com um investimento de R$ 7,2 milhões, fruto de emendar parlamentar.

O contrato contemplará a disponibilização de máquinas e equipamentos, execução de trabalhos em terra, manutenção e recuperação de estruturas de contenção, revestimento de encostas, manutenção de acessos, manutenção e recuperação de escadarias.

"Oficialmente, o período chuvoso no Grande Recife ainda não começou. Mas a Prefeitura, através das secretarias de Infraestrutura e Serviços Públicos e de Proteção e Defesa Civil, está se antecipando e vai começar um programa eficiente de mitigação de riscos e garantia à população que mora em áreas de encostas uma acessibilidade segura, com canaletas limpas, escadarias recuperadas, corrimãos e guarda-corpos novos. Um investimento robusto e que é melhor antes do inverno", explicou o prefeito Diego Cabral.



Também serão realizados serviços de drenagem e instalação/manutenção de corrimãos e guarda-corpos. Ao todo, a execução do contrato irá gerar mais de 60 empregos diretos no município.

“A execução dos trabalhos ocorrerá durante todo o período que antecede a chegada do inverno, ou seja, trata-se de um contrato de manutenção continuada, de caráter preventivo e corretivo, a ser executado nas áreas de risco de encostas do município de Camaragibe, tudo isso para garantir a eficiência dos trabalhos e a segurança da população”, destacou o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Fernando Martins.

O gestor também pediu aos moradores da cidade que não descartem lixo e resíduos durante o período das obras.

“Fazemos um apelo a todos os moradores dessas áreas que não coloquem lixo nem resíduos nas canaletas, que sejam também fiscalizadores dessas obras, só assim teremos mais eficiência nos resultados”, disse.

