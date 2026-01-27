Ter, 27 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça27/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Pernambuco

"Vida nova no alto": Camaragibe assina ordem de serviço de R$ 7,2 milhões para obras de recuperação

Programa também prevê manutenção de encostas de morros e escadarias no município da Região Metropolitana do Recife

Reportar Erro
Programa "Vida nova no alto" tem ordem de serviço assinada pela Prefeitura de Camaragibe, na Região Metropolitana do RecifePrograma "Vida nova no alto" tem ordem de serviço assinada pela Prefeitura de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife - Foto: Prefeitura de Camaragibe/Divulgação

A Prefeitura de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, assinou, nesta segunda-feira (26), a ordem de serviço digital de um programa que deve promover obras de recuperação e manutenção de encostas de morros e escadarias da cidade.

O programa “Vida nova no alto” tem o objetivo de mitigar riscos e garantir acessibilidade segura à população de forma preventiva com um investimento de R$ 7,2 milhões, fruto de emendar parlamentar. 

O contrato contemplará a disponibilização de máquinas e equipamentos, execução de trabalhos em terra, manutenção e recuperação de estruturas de contenção, revestimento de encostas, manutenção de acessos, manutenção e recuperação de escadarias.

Leia também

• Inmet emite alerta de chuvas intensas para mais de 100 municípios de Pernambuco; veja lista

• Prefeitura de Camaragibe oferece microcrédito de até R$ 3 mil para empreendedores no Carnaval

• TI Camaragibe terá mudanças operacionais aos domingos durante período de obras; saiba como fica

"Oficialmente, o período chuvoso no Grande Recife ainda não começou. Mas a Prefeitura, através das secretarias de Infraestrutura e Serviços Públicos e de Proteção e Defesa Civil, está se antecipando e vai começar um programa eficiente de mitigação de riscos e garantia à população que mora em áreas de encostas uma acessibilidade segura, com canaletas limpas, escadarias recuperadas, corrimãos e guarda-corpos novos. Um investimento robusto e que é melhor antes do inverno", explicou o prefeito Diego Cabral.

Também serão realizados serviços de drenagem e instalação/manutenção de corrimãos e guarda-corpos. Ao todo, a execução do contrato irá gerar mais de 60 empregos diretos no município.

“A execução dos trabalhos ocorrerá durante todo o período que antecede a chegada do inverno, ou seja, trata-se de um contrato de manutenção continuada, de caráter preventivo e corretivo, a ser executado nas áreas de risco de encostas do município de Camaragibe, tudo isso para garantir a eficiência dos trabalhos e a segurança da população”, destacou o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Fernando Martins.

O gestor também pediu aos moradores da cidade que não descartem lixo e resíduos durante o período das obras.

“Fazemos um apelo a todos os moradores dessas áreas que não coloquem lixo nem resíduos nas canaletas, que sejam também fiscalizadores dessas obras, só assim teremos mais eficiência nos resultados”, disse.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter