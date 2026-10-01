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Futebol Vida60+Expo aporta em Olinda para ampliar debate sobre longevidade A 14ª edição da HospitalMed 2026 reunirá mais de 300 expositores e mais de 29 mil visitantes, entre profissionais de saúde, gestores, investidores e representantes da cadeia produtiva

O Centro de Convenções, em Olinda, receberá entre os dias 21 e 23 de outubro a terceira edição do Vida60+Expo, dentro da programação da HospitalMed 2026. Sob o conceito “Viveremos Mais: ambientes, trabalho, saúde e tecnologia para uma sociedade longeva”, o evento ocorre no contexto da Década do Envelhecimento Saudável 2021–2030, iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU), liderada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que amplia o olhar para saúde, autonomia, ambientes, participação social, cuidado e qualidade de vida.

No Norte e Nordeste, cerca de 25% da população tem 50 anos ou mais. Para Arine Rodrigues, Especialista em Longevidade pela FGV e co-realizadora do Vida60+Expo, esse cenário evidencia a dimensão da transformação. “A longevidade impacta todas as indústrias e todas as dimensões da vida. Uma pessoa que vai viver até os 80, 90 ou 100 anos vai continuar morando, trabalhando, consumindo, aprendendo, se relacionando, viajando e usando tecnologia. Precisamos pensar em como redesenhar a sociedade para uma vida que ficou mais longa”, afirmou.

A programação do Vida60+Expo será organizada em três eixos. No dia 21 de outubro, “Ambientes Pensados para Maduros”, com curadoria da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar (ABDEH), discutirá como hospitais, residências, hotéis, espaços de convivência e ambientes de uso coletivo precisam se adaptar a uma população que demanda mais acessibilidade, autonomia, acolhimento e segurança. Arquitetura, hospitalidade e experiência também estarão no centro da discussão.

No dia 22, o eixo “Trabalho e Renda”, com curadoria da Talento Sênior, abordará longevidade produtiva, trabalhabilidade, empreendedorismo, geração de renda e inclusão econômica. A discussão parte de uma realidade em transformação: viver mais também significa permanecer economicamente ativo por mais tempo e repensar a relação entre idade, carreira e mercado.

Já no dia 23, “Saúde e Tecnologia”, com curadoria de Arine Rodrigues, Especialista em Longevidade pela FGV e CEO da Rede50+, e da médica geriatra Carla Núbia Borges, reunirá discussões sobre prevenção, novos modelos de cuidado, autonomia, conectividade, tecnologia e Inteligência Artificial aplicada à saúde e ao cotidiano da população madura.

“Longevidade é uma causa universal. Se tudo der certo, todos nós chegaremos lá. Por isso, esse debate não é sobre um nicho de mercado ou uma tendência passageira. É uma transformação demográfica e sistêmica que atravessa o mercado inteiro”, destacou Arine.

A 14ª edição da HospitalMed 2026 reunirá mais de 300 expositores, 400 marcas e expectativa de mais de 29 mil visitantes, entre profissionais de saúde, gestores, investidores e representantes da cadeia produtiva

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