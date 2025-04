Imagens publicadas nas redes sociais mostram o momento em que um avião da Delta Air Lines pega fogo na pista do Aeroporto Internacional de Orlando, na Flórida, nesta segunda-feira. O incidente levou à evacuação de emergência dos 200 passageiros, 10 comissários de bordo e dois pilotos a bordo do voo 1213.

#BREAKING: Nearly 300 passengers on a Delta Airlines flight were forced to evacuate after an engine fire broke out



#Orlando | #Florida



Watch as footage captured by a passenger at Orlando International Airport shows a A330 Airbus Delta Airlines flight from Orlando to… pic.twitter.com/evwPeEsMHw