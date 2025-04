Vídeo antigo de cardeal Luis Tagle cantando "Imagine" causa polêmica às vésperas do conclave

A- A+

Um vídeo de 2019 em que o cardeal filipino Luis Antonio Tagle aparece cantando a música Imagine, de John Lennon, voltou a circular nas redes sociais e gerou controvérsia entre setores da Igreja Católica. A divulgação acontece às vésperas do conclave que escolherá o novo papa. Tagle é considerado um dos favoritos para a sucessão e é frequentemente chamado pela imprensa de “Francisco asiático”.

No vídeo, Tagle canta apenas um trecho da canção: “Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que algum dia você se junte a nós e o mundo será um só”. A gravação foi resgatada por um site católico do Canadá, crítico ao pontificado do papa Francisco.

O veículo descreveu Imagine como um “hino ateu que rejeita a religião, o céu e a realeza de Cristo” e questionou: “É escândalo ou ignorância?”.

A música, escrita por John Lennon em 1971 e inspirada em poemas de Yoko Ono, tem versos que, em algumas interpretações, questionam diretamente os dogmas cristãos. A letra começa com “imagine que não exista paraíso (...) nenhum inferno abaixo de nós, acima de nós apenas o céu” e inclui a frase “nenhuma razão para matar ou morrer e nenhuma religião também”.

Fontes próximas ao cardeal disseram ao jornal italiano La Stampa que a versão apresentada por ele foi abreviada e que os trechos considerados ofensivos à religião não foram cantados. Segundo a imprensa italiana, a publicação do vídeo é vista como parte de uma campanha de difamação promovida por opositores, com o objetivo de enfraquecer sua candidatura ao papado.

Luis Antonio Tagle já teve seu nome cogitado no conclave de 2013, que escolheu o papa Francisco. Em 2019, foi nomeado por Francisco para um cargo de destaque na Cúria Romana, o que ampliou sua experiência na administração central da Igreja. Ele é conhecido por sua popularidade no mundo católico, pela empatia com os mais pobres e por seu espírito reformista, características que o aproximam do atual pontífice.



Veja também