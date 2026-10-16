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TESLA Vídeo: Carro em piloto automático atinge patrulha policial e deixa agentes feridos na Califórnia Motorista de 22 anos afirmou que dormia enquanto o sistema Full Self-Driving da Tesla estava ativado

Um Tesla equipado com o sistema de assistência à direção Full Self-Driving (piloto automático) atingiu uma viatura da Patrulha Rodoviária da Califórnia (CHP, na sigla em inglês) enquanto dois policiais investigavam um acidente fatal em uma rodovia do estado americano. Os agentes ficaram gravemente feridos.

Segundo as autoridades, o motorista, de 22 anos, afirmou que estava dormindo no momento da colisão, ocorrida na última terça-feira (13).

O acidente aconteceu na Interestadual 80, no sentido leste, a oeste da Air Base Parkway, segundo o site The New York Post.

O Tesla entrou em uma área da pista que estava interditada para o trabalho das equipes de emergência e atingiu a viatura ocupada pelos policiais, segundo o escritório da CHP na região de Solano.

A área estava sinalizada com cones e sinalizadores, e veículos de emergência permaneciam no local com as luzes de advertência acionadas.

Apesar das medidas de segurança, o carro avançou pela faixa bloqueada em velocidade de rodovia e colidiu com a patrulha. O motorista sofreu ferimentos leves, enquanto os dois agentes se recuperam dos ferimentos graves.

Confira o momento exato da colisão:

Two Solano CHP officers were seriously injured when a Tesla struck their patrol vehicle on I-80 eastbound, despite flares, cones, and flashing emergency lights. The driver claimed he was asleep while using driver-assistance technology. Drivers must remain alert and in control. https://t.co/VlavzeWRzk — CHP Headquarters (@CHP_HQ) October 16, 2026

Sistema exige supervisão do motorista

Em declaração à emissora KRON, a Patrulha Rodoviária da Califórnia ressaltou que, apesar do nome, o Full Self-Driving não torna o veículo totalmente autônomo.

— O motorista afirmou que estava dormindo e que o veículo operava no modo Full Self-Driving da Tesla no momento do acidente. Apesar do nome, o Full Self-Driving não é totalmente autônomo.

Trata-se de um sistema de assistência à direção de nível 2 da SAE, que exige supervisão contínua do motorista — informou a corporação, que publicou o vídeo nas suas redes para alertar a população sobre os riscos do sistema.

A classificação de nível 2 indica que o sistema pode auxiliar em tarefas de condução, mas não substitui a atenção e a responsabilidade de quem está ao volante. O episódio reforça os riscos de tratar a tecnologia como autorização para deixar de monitorar a estrada.

Investigação continua

As autoridades ainda investigam as circunstâncias da colisão e não informaram se o motorista será formalmente acusado. A legislação da Califórnia prevê infrações relacionadas ao excesso de velocidade em condições inseguras e à direção imprudente, mas não foi divulgado se alguma dessas disposições será aplicada ao caso.

A investigação permanece em andamento.

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