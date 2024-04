Vídeo: Colisão entre dois helicópteros militares deixa 10 mortos na Malásia

A- A+

Uma colisão entre dois helicópteros da Marinha da Malásia causou a morte de todos os dez tripulantes durante um treino no oeste da península malaia, anunciaram os serviços de emergência nesta terça-feira. A Marinha informou que o acidente não deixou sobreviventes. Os corpos das vítimas foram resgatados e encaminhados para a identificação.

“Os dois helicópteros colidiram durante o treinamento de voo. A morte das 10 vítimas foi confirmada por médicos militares”, disse Suhaimy Mohamad Suhail, funcionário do serviço de bombeiros e resgate, em comunicado.

O acidente aconteceu próximo da base naval de Lumut, que fica no oeste do país. As imagens mostram vários helicópteros cruzando o céu, quando duas aeronaves colidem. O governo informou que os helicópteros estavam fazendo um ensaio para um desfile da Marinha Real da Malásia. As aeronaves caíram em um complexo esportivo. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram vários helicópteros voando baixo em formação sobre o Estádio Naval de Lumut

