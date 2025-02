A- A+

MUNDO Vídeo de cães do Exército da Índia sendo treinados viraliza nas redes sociais Fofos e obedientes, animas ensaiavam para o desfile do Dia da República indiana

Um vídeo do esquadrão de cães do Exército Indiano ensaiando para o desfile do 76º Dia da República em Nova Déli, Índia, virou sucesso nas redes sociais por conta da fofura dos animais.



A gravação, capturada de um quarto de hotel, mostra parte do treinamento disciplinado e sincronizado dos seis soldados caninos, cada um acompanhado por seus respectivos treinadores que os coordenavam para desfilarem em círculo. O vídeo passou de 6 milhões de visualizações no Instagram.

Conforme o ensaio avança e a medida que os soldados guias andavam e paravam, o esquadrão canino saía da formação circular e fazia a transição para uma marcha em linha reta, exibindo sua coordenação.

"Que bela visão do treino do dia da república no aeroporto de Déli ", escreveu a usuária que compartilhou o momento em suas redes sociais.





O vídeo foi gravado no dia 25 de janeiro, um dia antes da data histórica no país e a repercussão do momento rendeu comentários divertidos sobre a filmagem. Um internauta ressaltou a organização dos animais.

"O movimento rítmico da cauda", brincou.

Outra, se emocionou com o ensaio dos "soldados peludos".

"Aqueles cachorrinhos abanando dos nossos soldados peludos", escreveu nos comentários, a usuária do Instagram.

Ao menos três dos animais aparentavam ser da raça Labrador ou Golden Retriever, reconhecidos por serem animais mais calmos e brincalhões. Com isso, uma usuária ressaltou que eles estariam amando o momento.

"Esses cachorrinhos só estão felizes por estarem lá kkkkk", escreveu a internauta.

Outra ainda admitiu que não esperava ver um Golden sendo um militar.

"Não consigo imaginar um Golden Retriever como um soldado de peles", brincou a usuária do Instagram.

