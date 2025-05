A- A+

REDE SOCIAL Vídeo de Leão XIV cantando 'Feliz Navidad' ao lado de jovens no Peru viraliza após conclave Registro de 2014 mostra o Pontífice, à época bispo, batendo palmas e interagindo com os presentes em celebração de Natal na cidade de Chiclayo

Um dia após Robert Prevost, de 69 anos, ser eleito líder da Igreja Católica — tornando-se Papa Leão XIV, o primeiro Pontífice americano em mais de dois mil anos de história do papado —, vídeos do religioso têm voltado a circular nas redes sociais. Um deles, gravado em 2014 no Peru, ele aparece cantando o clássico natalino “Feliz Navidad” ao lado de jovens durante uma celebração de Natal na cidade de Chiclayo.

O registro mostra o novo Papa — à época bispo — batendo palmas e interagindo com os presentes, num gesto que, na ocasião, já refletia seu estilo pastoral acessível e próximo das comunidades locais. O vídeo voltou a ganhar força também por simbolizar o vínculo do Pontífice com o Peru, país onde viveu por 18 anos como missionário agostiniano. No X, usuários definiram o religioso como “mais peruano que americano”.

Em 2014, Prevost foi nomeado administrador apostólico da diocese de Chiclayo pelo Papa Francisco. Desde então, manteve uma relação próxima com a comunidade local, algo que ele mesmo destacou em seu primeiro discurso após a eleição, feito parcialmente em espanhol. Diante de uma multidão de fiéis na Praça São Pedro, ele mandou seu recado aos peruanos, “um povo fiel” que o acompanhou como bispo.

A gravação de 2014, considerada um gesto espontâneo de proximidade com os jovens, gerou elogios de internautas sobre sua aparente simplicidade e capacidade de diálogo — características que marcaram sua trajetória e devem orientar seu pontificado. Em sua primeira fala como Papa, Leão XIV também reforçou essa linha ao propor uma Igreja sinodal, missionária e acolhedora, com foco na unidade.

— Construir pontes de diálogo para sermos um só povo, sempre em paz — disse ele.

Antes de chegar ao topo da hierarquia eclesiástica, Prevost ocupou posições de destaque no Vaticano. Foi nomeado cardeal em 2023 por Francisco, que também o colocou à frente do Dicastério para os Bispos e da Pontifícia Comissão para a América Latina. Em fevereiro de 2025, foi promovido à ordem dos bispos no Colégio Cardinalício, com sede suburbicária em Albano, confirmando sua ascensão na cúpula da Igreja.

