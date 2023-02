Vídeo de médico fumando vape durante procedimento cirúrgico viraliza

A- A+

Um vídeo que viralizou nos últimos dias na rede social TikTok mostra imagens de um médico fumando um vape, como são popularmente conhecidos os cigarros eletrônicos, durante um procedimento de transplante capilar. A publicação acumula mais de 5 milhões de visualizações na plataforma.

No vídeo é possível observar o médico com a máscara abaixada conversando com outros profissionais enquanto faz o uso do dispositivo. Ao seu lado, uma outra funcionária continua a realizar o procedimento no paciente.

Na publicação, o perfil responsável pela postagem alega que o caso teria ocorrido na clínica Dr. Marcio Ravagnani, do médico de mesmo nome, localizada em Alphaville, bairro nobre da cidade de Santana de Parnaíba, em São Paulo.

Em nota, os advogados do médico responsável pela clínica afirmam que o vídeo foi gravado há dois anos e que, na época, as publicações “tiveram as medidas jurídicas necessárias tomadas”.

“Oportunamente, ficará esclarecida e comprovada toda a realidade dos fatos, incluindo quem estava no local, quem realizou a gravação, onde a gravação foi realizada, a verdadeira intenção por trás das postagens e quem era o profissional médico responsável pelo bloco cirúrgico no momento da gravação”, diz o documento.

Além disso, os advogados destacam que “nos vídeos publicados, em momento algum é possível identificar a presença do médico, tampouco a sua conivência com a situação. Os vídeos são recortes da realidade, sem informações imprescindíveis para a identificação do local, do procedimento supostamente realizado, da data da fatídica gravação e principalmente das pessoas envolvidas para a imputação de responsabilidades”.

Segundo os autores das publicações que viralizaram no TikTok, o nome do médico que aparece no vídeo seria Hugo, e não Marcio, dono da clínica. A lei federal 9294/96 proíbe o uso de cigarros e produtos semelhantes, derivados do tabaco, em locais coletivos fechados. Além disso, a legislação reforça que, em relação a hospitais, não é permitido o fumo, seja no estacionamento, área verde, corredores e outras dependências.

