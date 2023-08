Vídeo de motorista estacionando carreta em vaga apertada viraliza; assista

A- A+

Em qualquer sociedade com vias públicas, a questão do estacionamento não é um detalhe menor. Saber estacionar é fundamental para preservar a aparência e o funcionamento do seu carro, mas também dos carros de outras pessoas.



Requer habilidade e, ao mesmo tempo, muita prudência. Saber estacionar um caminhão, por sua vez, exige esse mesmo profissionalismo, mas multiplicado, pois quanto maior o veículo, menor a margem de erro para manobrar.

Essencialmente, esta foi a razão pela qual foi lançado o vídeo que mostra como uma mulher estaciona facilmente um semirreboque de 18 rodas (cinco eixos) em apenas um minuto. Nas redes sociais, o registro viralizou.





#Driving #Skills --> Tight parking --> watch a woman manoeuvre an 18 wheeler --> trailer truck --> no panic --> no assistant --> no %&*#$ --> many park a 4 wheeler with great difficulty pic.twitter.com/vUcFRKSMqq — Сурин Махан (@SurinMahan) July 5, 2023

O vídeo, que foi compartilhado no Twitter e deixou os usuários sem palavras, aconteceu em algum lugar da China, possivelmente perto de Xangai, sede oficial da ZTO Express Global Logistics, empresa de logística do gigante asiático fundada em 2002.



A sequência captura um verdadeiro espetáculo de precisão e calma que desafia as expectativas convencionais. A protagonista da façanha – que provavelmente se repete diariamente – é uma jovem, de nome desconhecido, que veste uniforme azul claro, usa cabelos soltos e atitude muito atenciosa, mas descontraída.

Enquanto ela rapidamente puxa o volante e dá ré, ocasionalmente coloca a cabeça para fora da janela para ter certeza de que está tudo bem. Impressiona pela velocidade, mas também pela precisão no cálculo de ângulos e distâncias envolvidas em uma tarefa que muitos consideram intimidante. O domínio da técnica e o controle preciso dos retrovisores são aspectos cruciais de uma manobra como essa, e a protagonista os utiliza como se lhe fossem tão familiares quanto a palma da sua mão.



Em poucos piscares de olhos e sem pensar muito, o espectador observa como consegue encaixar o grande veículo no espaço que lhe foi atribuído, ao lado de outros caminhões das mesmas dimensões, como se fossem "armários de caminhões".

Os usuários que viram o vídeo não demoraram muito para admirar a astúcia e a destreza da motorista. Um dos relatos que compartilhou o registro enfatizou que o vídeo é um exemplo muito claro de alguém com grande habilidade de dirigir, já que consegue estacionar uma carreta de 18 rodas dessa magnitude, sem pânico e sem qualquer tipo de assistência em menos de 30 segundos requerem outro nível de profissionalismo.

“Muitos motoristas estacionam um carro de quatro rodas com muita dificuldade”, frisou para aprimorar as habilidades da mulher.

Veja também

MUNDO Tipicamente brasileiro, açaí vira café da manhã de europeus