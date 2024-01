Vídeo: foguete da Nasa rumo à Lua decola na Flórida

A primeira espaçonave americana que pretende chegar à Lua depois de mais de meio século decolou na manhã de segunda-feira. Dessa vez, no entanto, é a vez de um artefato da indústria privada. O foguete viaja também em meio a uma polêmica envolvendo cinzas e restos mortais humanos, que serão levados para a superfície lunar. O módulo tem uma jornada de cerca de 46 dias para chegar à superfície lunar.

Veja o lançamento:

Fly me to the Moon @NASA science lifted off on a @ulalaunch Vulcan rocket at 2:18am ET with @Astrobotic’s Peregrine lander from Launch Complex 41 in Florida as part of the agency's Commercial Lunar Payload Services initiative and @NASAArtemis program. Peregrine is… pic.twitter.com/8TvULAN8t7