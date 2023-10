A- A+

ORIENTE MÉDIO Vídeo: Hamas deixou armadilhas com explosivos em mochila escolar de crianças, diz Israel Em vídeo publicado neste domingo (22), o IDF mostra o momento em que um agente abre uma mochila rosa com suposta bomba

As Forças de Defesa de Israel (IDF) acusam o Hamas de plantar bombas em mochilas de crianças para tentar matar pessoas que as ajudassem durante os ataques. Segundo o grupo israelense, a ideia era que civis “bem intencionados” tentassem resgatar as crianças. Em vídeo publicado neste domingo (22), o IDF mostra o momento em que um agente abre uma mochila rosa com suposto artefato explosivo que seria controlado remotamente.

The IDF Yahalom Unit continues to collect explosives and weapons of Hamas terrorists used for the October 7 massacre.



Soldiers discovered a child’s school bag laying in a field. The bag was booby-trapped, containing a remote-activated explosive device—weighing 7 kg.



Hamas… pic.twitter.com/GK32hMLnMU — Israel Defense Forces (@IDF) October 22, 2023

"A Unidade Yahalom das IDF continua a recolher explosivos e armas de terroristas do Hamas utilizados no massacre de 7 de outubro. Os soldados descobriram a mochila escolar de uma criança jogada em um campo. A bolsa continha uma armadilha explosiva, contendo um dispositivo explosivo ativado remotamente — pesando 7 kg. O Hamas escolheu propositalmente colocar uma armadilha na mochila de uma criança, na esperança de que um civil bem-intencionado a pegasse", escreveram.

70 mortes em ataques noturnos

Pelo menos 70 palestinos morreram em ataques aéreos realizados durante a noite e na manhã desta segunda-feira pelo exército israelense na Faixa de Gaza, de acordo com relatório do Hamas. Segundo o grupo terrorista, um dos bombardeios deixou 17 mortos em uma casa em Jabalia, no norte do território, enquanto outras 25 foram mortas na área central de Gaza.

O Ministério da Saúde do Hamas também afirmou que “ao menos dez corpos foram extraídos dos escombros” após uma operação que destruiu uma casa em Deir el-Balah, no centro, na manhã desta segunda-feira (23). Conforme o último relatório do Hamas divulgado neste domingo (21), antes dos novos ataques, mais de 4,6 mil pessoas, sendo a grande maioria civis – incluindo 1,9 mil crianças – tinham morrido desde o início da guerra.

No sábado, o Exército israelense anunciou uma intensificação dos ataques. Nesta segunda-feira, a instituição afirmou ter atingido “mais de 320 alvos militares” durante a noite, infraestruturas do Hamas e da Jihad Islâmica. O Exército também mencionou “túneis onde estavam os terroristas do Hamas” e “dezenas de centros de comando operacional, onde homens do Hamas e da Jihad Islâmica se escondiam”.

Israel continuou e citou “acampamentos militares e postos militares” como alvos. O país, que está convencido de que o grupo terrorista dirige suas operações a partir de uma enorme rede subterrânea, prometeu “aniquilar” o Hamas. A ação ocorre após o grupo terrorista ter realizado um ataque sem precedentes em território israelense, o que provocou a morte de 1,4 mil pessoas, principalmente civis.

