BRASIL Vídeo: Homem é autuado pela polícia após arrastar de carro um cavalo amarrado por uma corda, no RJ O proprietário do animal foi identificado no bairro do Bom Retiro, na comunidade do Alemão, e encaminhado à delegacia

Um homem foi detido em Petrópolis, Região Serrana do Rio, na sexta-feira (25), após arrastar de carro um cavalo que estava amarrado em uma corda.

O proprietário do animal foi identificado no bairro do Bom Retiro, em uma operação conjunta da Polícia Militar com a Coordenadoria e Bem-Estar Animal do município, que receberam denúncia após vídeos circularem nas redes sociais.

Em um vídeo publicado pelo 26º BPM (Petrópolis) após a prisão do proprietário do cavalo, uma policial militar relata que o animal foi amarrado e arrastado por um longo trajeto e mostra as imagens do flagrante do crime ambiental.

"O condutor do veículo foi identificado e encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Ele responderá pelo crime de maus tratos", disse a policial.

A Polícia Militar informou que, segundo o comando do 26º BPM, após diligências na região do Bom Retiro, foi possível localizar o proprietário do cavalo na comunidade do Alemão. Ele foi encaminhado à 105ª DP (Petrópolis).

O animal ficou apreendido com a Coordenadoria de Bem-Estar Animal do Município de Petrópolis. "A gente recebeu a denúncia na coordenadoria e junto com a polícia conseguimos identificar o proprietário do cavalo. Recolhemos o cavalo para ver o estado de saúde", disse um representante da coordenadoria no vídeo publicado pelo 26º BPM.

