Vídeo: Israel divulga imagens em 3D de rede de túneis subterrâneos em Gaza

A- A+

As Forças de Defesa de Israel (IDF) divulgaram nesta sexta-feira imagens 3D que representariam uma rede de túneis subterrâneos usada como base do Hamas, em Gaza. Em publicação nas redes sociais, Israel afirmou que soldados do Batalhão Yiftah e forças de engenharia de combate atacaram o quartel-general do Hamas e eliminaram terroristas.

Segundo os militares, soldados da Brigada de paraquedistas localizaram uma série de “poços” que conduziam à rota do túnel subterrâneo, que foi “significativamente” destruído.

Operational update from area of Issa within Gaza City:



Soldiers of the Yiftah Battalion and combat engineering forces struck Hamas headquarters and eliminated terrorists.



Soldiers of the Paratroopers Brigade, who were operating in the area, located and discovered a number… pic.twitter.com/Fw8Vk5dfC3 — Israel Defense Forces (@IDF) December 22, 2023

No domingo, o Exército israelense divulgou ter encontrado o “maior túnel” subterrâneo construído pelo grupo Hamas na Faixa de Gaza, que termina próximo ao território de Israel.

— Esta extensa rede de túneis, que se divide em várias ramificações, tem mais de quatro quilômetros de extensão e chega a 400 metros do ponto de passagem de Erez, — informaram as Forças Armadas israelenses em comunicado. Nas redes sociais, as autoridades compartilharam um vídeo que mostra o túnel por dentro:

Segundo um fotógrafo da AFP que entrou no túnel, o local é espaçoso o suficiente para a circulação de veículos no interior.

O território em questão fica entre Israel e o norte de Gaza. O túnel é equipado com sistemas de canalização, eletricidade, esgoto, ventilação e trilhos; além das armas encontradas. De acordo Israel, a construção custou milhões de dólares.

Desde 2007, quando o grupo islâmico palestino Hamas assumiu o governo na Faixa de Gaza, uma série de túneis subterrâneos tem sido construídos na região para contornar o bloqueio estabelecido por Israel.

Os ataques do Hamas em 7 de outubro resultaram na morte de 1.140 pessoas em Israel, incluindo civis, enquanto os ataques retaliatórios de Israel resultaram na perda de vida de 18.800 palestinos em Gaza, incluindo mulheres e menores, de acordo com dados das respectivas autoridades.

Veja também

AVALIAÇÃO Primeira Infância: Instituto Pipa celebra resultados e conquistas em 2023