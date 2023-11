As Forças de Defesa de Israel (IDF) publicaram, nesta sexta-feira (24), um vídeo que mostra os preparativos para a recepção aos reféns libertados após o regresso. Em ação coordenada com os ministérios governamentais e autoridades de segurança, o grupo anunciou que tem se organizado para receber as pessoas “rapidamente”.

No registro, é possível ver várias malas vermelhas com etiquetas, kits de higiene, brinquedos para crianças, toalhas e roupas.

We have completed preparations to receive the released hostages upon their return to Israel from Gaza.



In coordination with government ministries and security authorities, we have prepared to quickly receive the released hostages and give them all the necessary support.



