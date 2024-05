Vídeo: Jovem faz tratamento com fono e antes e depois de sua voz viraliza

A- A+

João Pedro surpreendeu a web ao mostrar o antes e depois de sua voz, durante uma sessão com a fonoaudióloga do Paraná. O vídeo publicado pela especialista Denise Pimentel viralizou e mostra o resultado do tratamento do menino, que aparece contando de um a 10. Assista:

Segundo a fonoaudióloga, João teve uma muda vocal incompleta, que é um atraso na passagem da voz infantil para a voz adulta. A fono explica que recuperou a identidade vocal do paciente, que passou a ter "mais segurança, coragem de enfrentamento e autoestima".

'É uma Disfonia Psicogênica. Não tem nenhuma alteração no músculo vocal. Nós trabalhamos Sistema Nervoso Autônomo, parte emocional e conseguimos essa assertividade no tratamento tão rápido." explica.

Denise acrescenta ainda que as próximas sessões vão estabilizar o processo de identidade vocal.

"Agora estamos estabilizando um processo de três a quatro sessões para ele ter essa voz mais estável, mais segura da identidade de quem ele é" explica a fonoaudióloga, responsável pelo tratamento de João.

O vídeo tem quase dois milhões de visualizações e rendeu diversos comentários, inclusive de alguns famosos.

