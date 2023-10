Vídeo: Médicos são mortos em ação de criminosos que durou 20 segundos, no Rio

A- A+

Imagens das câmeras de segurança de um quiosque da orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, registraram toda ação dos criminosos que executaram três médicos e deixou um ferido, na madrugada desta quinta-feira (5). No vídeo, homens armados saíram de um carro e fizeram disparos contra o estabelecimento, que fica na Avenida Lúcio Costa. O ataque levou cerca de 20 segundos.

Por volta de 00h59, um carro branco para em frente ao estabelecimento e três bandidos armados descem do veículo atirando em direção às vítimas. Com os disparos, dois homens que faziam um lanche conseguem correr. Já quase em direção ao carro para fugir, o trio retorna e faz mais disparos contra as vítimas caídas no chão. Em seguida, eles entram no carro e fogem.

O ataque ao quiosque que deixou três médicos mortos e um ferido na Barra da Tijuca. pic.twitter.com/61NFjJWAbJ — O Globo_Rio (@OGlobo_Rio) October 5, 2023

De acordo com a PM, os policiais fizeram buscas na região, mas não conseguiram localizar os suspeitos. O policiamento foi reforçado na região.

Vítimas

As vítimas eram médicos de São Paulo, que estavam no Rio para um congresso. Marcos de Andrade Corsato, de 63 anos, e Perseu Ribeiro Almeida, de 33, teriam morrido ainda no local. Diego Ralf Bonfim, de 35, chegou a ser socorrido. Outro homem, identificado como Daniel Sonnewend Proença, também foi ferido e levado para o Hospital Lourenço Jorge, também na Barra.

Diego Ralf Bomfim, de 35 ano, era irmão da deputada Sâmia Bomfim, do PSOL (SP). Ele chegou a ser levado para o Hospital Lourenço Jorge, mas não resistiu aos ferimentos.



