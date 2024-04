Vídeo mostra ação que terminou em assassinato de tiktoker iraquiana morta na porta de casa

A- A+

Um vídeo divulgado pela imprensa iraquiana, neste sábado, mostra a ação que matou a influencer Om Fahad, assassinada a tiros na noite de sexta-feira, em Bagdá. Nas imagens, capturadas de câmeras de segurança, é possível ver o atirador se aproximar do carro onde estava a mulher e realizar os disparos. Veja abaixo:

A jovem foi morta a tiros por um homem de motocicleta quando estava dentro do seu veículo, na frente de casa, no centro de Bagdá, indicaram à AFP os funcionários, que preferiram não ser identificados. Segundo o jornal Baghdad Today, o crime aconteceu por volta das 21h, e o assassino usou uma arma de calibre 9mm.

Om Fahad, que tinha dezenas de milhares de seguidores no TikTok e no Instagram, ficou famosa por vídeos em que aparece com roupas justas dançando ao ritmo de músicas do Iraque, um país majoritariamente conservador e patriarcal.

Em fevereiro de 2023, um tribunal condenou em primeira instância Om Fahad a seis meses de prisão por “publicação de vídeos com intenções indecentes e que atentam contra o pudor e os costumes públicos”.

Confira vídeo:

Iraqi TikTok star Om Fahad shot dead in Baghdad night attackhttps://t.co/sQHYvWtEZQ pic.twitter.com/hznbh9hJtp — Truthseeker (@Xx17965797N) April 27, 2024

O governo iraquiano lançou no ano passado uma campanha para identificar e buscar nas redes sociais “conteúdos decadentes que vão contra a moral e as tradições” da sociedade. Para isso, criou uma plataforma eletrônica que permitia à população denunciar publicações inadequadas.

Várias estrelas das redes sociais foram condenadas à prisão ou forçadas a pedir desculpas por seu conteúdo, por vezes apenas de humor ou satíricos. Em 2018, a modelo e influenciadora Tara Fares foi assassinada em Bagdá com vários tiros em seu carro conversível branco.

No Iraque, atingido por décadas de conflitos, a circulação de armas é ampla, embora as forças de segurança tenham iniciado uma campanha para recuperar esse arsenal.

Veja também

DROGAS Polícia Rodoviária Federal apreende cocaína em painel de carro em Serra Talhada