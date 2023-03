A- A+

Violência Vídeo mostra assalto e agressões a turistas argentinos no Centro do Recife Em determinado momento, o argentino chega a dar um soco no rosto do criminoso

Imagens de câmeras de monitoramento mostram o momento em que o casal argentino, que fazia uma viagem de cruzeiro e passeava pelas ruas da capital, é vítima de assalto e agressões na área central do Recife, na manhã de quinta-feira (16). O caso aconteceu na rua das Flores, no bairro de Santo Antônio, por volta das 10h30.



No vídeo, é possível identificar os dois criminosos, que estão de camisa branca. Um deles, de boné preto, faz a abordagem ao casal, enquanto que o comparsa, que aparenta estar com uma arma na cintura, observa a ação.



Na ocasião, a mulher de 68 anos é agredida pelo assaltante, que puxa violentamente o colar de ouro do pescoço da vítima. O esposo dela, que não teve o nome e idade divulgados, também aparece nas imagens.

Ele está de camisa azul e tanta proteger a mulher do bandido. Em determinado momento, o argentino chega a dar um soco no rosto do criminoso, que foge em seguida junto com o comparsa, levando pertences do casal. A mulher é derrubada no chão momentos antes da fuga.



De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, após o crime, os argentinos foram levados de volta ao Cruzeiro, mas a equipe médica da embarcação decidiu encaminhar a mulher para um hospital particular do Recife. O nome da unidade de saúde não foi divulgado.





A turista, que sofreu lesões decorrentes das agressões físicas, está em estado estável e acompanhada pelo companheiro, que também segue na capital pernambucana.



O cruzeiro MSC Armonia, que transporta cerca de 1700 passageiros e atracou no Porto do Recife por volta das 7h dessa quinta, deixou a costa pernambucana às 14h com destino a Santa Cruz de La Palma, na Espanha.

No início da tarde da quinta, um dos suspeitos foi preso. De acordo com a Polícia Civil, ele tem 20 anos e foi identificado após uma análise de imagens capturadas por câmeras de segurança.



A prisão aconteceu no bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife. Uma corrente de ouro e um escapulário, ambos de propriedade das vítimas, foram encontradas com o homem. Outro suspeito segue foragido.

