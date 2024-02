Vídeo mostra ataque aéreo da Ucrânia que eliminou dezenas de soldados russos

O governo da Ucrânia compartilhou imagens impressionantes de um ataque aéreo com mísseis que teria matado mais de 60 soldados russos de uma só vez. Os mísseis disparados atingem a área de Kherson, onde soldados russos faziam exercícios militares.

Segundo o The Sun, o alvo se alinha nos homens antes de acertá-los com precisão, deixando os corpos espalhados por todo o terreno marrom. Num segundo vídeo — supostamente da mesma base militar russa dentro da Ucrânia — um míssil HIMARS atingiu novamente outra grande concentração de tropas expostas enquanto marchavam sobre uma colina.

O número exato de vítimas é desconhecido, mas os vídeos revelam dezenas de corpos espalhados pelo chão, enquanto outros são vistos feridos ou correndo para se proteger. Os soldados caídos faziam parte das 4ª, 5ª e 6ª companhias da 36ª Brigada de Fuzileiros Motorizados de Guardas.

BREAKING:



Ukrainian HIMARS strike kills 65+ Russian soldiers.



A Russian training ground near Trudivske (Donetsk region) was hit.



A commander ordered them to line up despite being not too far from the frontlines. Furious outcry on Russian social media… pic.twitter.com/C7UkfcLicn