A- A+

mundo Vídeo mostra ativistas vandalizando iate de herdeira da Walmart avaliado em R$ 1,4 bilhão Dupla do grupo ambientalista Futuro Vegetal foi presa na segunda-feira após jogar tinta na embarcação, que conta com um heliponto e um clube no interior

Com extintores de incêndio carregados de tinta, ativistas vandalizaram um superiate de luxo avaliado em US$ 300 milhões (R$ 1,4 bilhão), em Ibiza, na Espanha. A embarcação supostamente pertence a Nancy Walton Laurie, herdeira da rede Walmart. Os integrantes do grupo ambientalista Futuro Vegetal realizaram o ato neste domingo e acabaram presos.

Um vídeo publicado pelos ativistas mostra duas pessoas manuseando os extintores e jogando tinta nas cores vermelho e preto sobre a embarcação. Tripulantes do navio chegam a tentar reduzir os danos, usando uma mangueira para jogar água e remover a tintura.





Cómete a los mega-ricos



Aquí está el vídeo esperado de la acción esta mañana al yate de la heredera de #walmart . pic.twitter.com/KufSltaMHn — FuturoVegetal (@FuturoVegetal) July 16, 2023

Em seguida, os ambientalistas exibem um cartaz com a frase: "Você consome, os outros sofrem". Nas redes sociais, a Futuro Vegetal afirmou que "a única razão pela qual continuamos a manter um sistema econômico que nos leva ao colapso ecossocial é sustentar os privilégios dessa pequena classe privilegiada".

"Os mega-ricos vivem do sofrimento dos outros. São as pessoas que estão no topo da pirâmide social que colocam toda a vida do planeta ao seu serviço, obrigando-nos a trabalhar para sustentar o seu sistema, explorando os animais e destruindo o território por mais sofrimento e morte que isso implique", acrescenta o comunicado.



O megaiate de luxo vandalizado se chama Kaos e faz parte do patrimônio de US$ 7,8 bilhões (R$ 37 bilhões) da herdeira da Walmart. Ela ocupa a posição 305 no Bloomberg Billionaire Index.

Construído em 2017, o iate navega sob a bandeira da Jamaica e foi visto pela última vez na terça-feira em Port Soller, em Maiorca, na Espanha, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Ele tem 110,1 metros e pesa 4.523 toneladas, além de poder hospedar 34 convidados. De acordo com o Superyacht Times, ele tem um heliponto, um clube de praia e uma jacuzzi. Seu design elegante e minimalista com varandas curvas cria uma ilusão impressionante de decks extras e parece longo e esguio.

Veja também

MUNDO O que se sabe sobre soldado americano detido após cruzar a fronteira da Coreia do Norte