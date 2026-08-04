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PERNAMBUCO

Vídeo mostra cachorro bebendo água em bebedouro de escola no Sertão; SEE aciona órgãos para cuidado

Segundo a Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) informou que a entrada dos animais aconteceu por conta "de uma falha no portão da unidade".

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Cachorro aparece bebendo água de bebedouro em escola de PetrolinaCachorro aparece bebendo água de bebedouro em escola de Petrolina - Foto: Instagram @petrolinaemdestaque/Cortesia

Um vídeo que circula nas redes sociais e foi compartilhado com a Folha de Pernambuco mostra um cachorro bebendo água em um bebedouro de uma escola em Petrolina, Sertão de Pernambuco. A filmagem também mostra outro animal no local, com alunos por perto.

A unidade em questão é a Escola Técnica Estadual (ETE) Professora Maria Wilza Barros de Miranda. Procurada, a Secretaria de Educação de Pernambuco (SEE) informou que a entrada dos animais aconteceu por conta "de uma falha no portão da unidade".

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"Para evitar novas ocorrências e impedir o acesso de animais, a gestão escolar instalou telas nos portões de acesso", afirmou a SEE. 

Além disso, a unidade procurou órgãos competentes para o "encaminhamento adequado dos animais em situação de vulnerabilidade".

Ainda em nota, a SEE reforçou que orienta as gestões das unidades da rede estadual sobre a preservação das condições adequadas ao funcionamento do ambiente escolar, "a fim de manter o compromisso com a segurança de toda a comunidade".

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