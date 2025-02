A- A+

mundo Vídeo mostra construção de complexo militar chinês, que EUA dizem ter dez vezes tamanho do Pentágono Imagens de satélite obtidas pelo jornal Financial Times, que são examinadas pela inteligência americana, mostram 'canteiro de obras' com cerca de 6km², perto de Pequim

Uma compilação de imagens de satélite revelou o avanço da construção na China, do que os EUA acusam de ser um novo complexo militar, a oeste de Pequim, com 10 vezes o tamanho do Pentágono. As imagens em time-lapse mostram a evolução do "canteiro de obras", que estima-se ter começado em 2014, que a inteligência americana diz ocupar uma área de aproximadamente 6km².

A construção da base e as suspeitas americanas foram inicialmente repercutidas pelo jornal Financial Times. As obras estão acontecendo a 30 km de Pequim, na direção sudoeste, e teria "buracos profundos", que, segundo especialistas militares ouvidos pela publicação, abrigarão grandes bunkers reforçados para proteger os líderes militares chineses durante um eventual conflito, inclusive em caso de uma guerra nuclear.





Atuais e antigos funcionários dos EUA disseram que a inteligência americana estava monitorando de perto o local, que seria "o maior centro de comando militar do mundo", ao menos dez vezes o tamanho do Pentágono.

As revelações acontecem em um momento em que as tensões entre os EUA se acirram, com a volta de Trump ao poder. Além de tensões geopolíticas que também permearam o governo de Joe Biden e estão relacionadas às competições econômicas e estratégicas das duas maiores potências globais, o republicano tem investido em uma narrativa ideológica e em ameaças de guerra tarifária.

Especificamente no campo militar, Trump indicou para o cargo de secretário de Defesa Pete Hegseth, um ex-analista da Fox News e veterano das Forças Armadas que tem posicionamentos críticos sobre Pequim. Recentemente, Hegseth reafirmou o compromisso "de ferro" de Washington com um tratado de defesa mútua com as Filipinas, durante uma ligação com o Secretário de Defesa do país asiático, Gilberto Teodoro Jr, diante das tensões geopolíticas no Mar da China Meridional.

A nomeação de Marco Rubio como secretário de Estado também adiciona um elemento na estratégia de contenção à China. Em sua primeira viagem internacional, o representante diplomático visitou a região da América Latina, pregando uma mensagem de que a aproximação com os EUA e o afastamento de Pequim são sinônimos.

Ainda segundo o Financial Times, a construção acontece quando o Exército de Libertação Popular desenvolve novas armas e projetos perto do centenário da força em 2027, e a inteligência dos EUA diz que o presidente Xi Jinping ordenou que o ELP desenvolvesse a capacidade de atacar Taiwan até lá.

"Se confirmado, este novo bunker de comando subterrâneo avançado para a liderança militar, incluindo o presidente Xi como presidente da Comissão Militar Central, sinaliza a intenção de Pequim de construir não apenas uma força convencional de classe mundial, mas também uma capacidade avançada de combate nuclear", disse Dennis Wilder, ex-chefe de análise da China para a CIA.

