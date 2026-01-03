A- A+

VENEZUELA Vídeo mostra destruição em base militar da Venezuela após ataque dos EUA que capturou Nicolás Maduro Nas imagens, é possível ver um veículo militar completamente destruído, além de ao menos três ônibus de transporte público atingidos

Um repórter da emissora estatal Venezolana de Televisión (VTV) mostrou, em uma transmissão ao vivo, o cenário de destruição na base aérea de la Carlota, na Venezuela. O local foi atacado pelo Exército dos Estados Unidos, que capturou e retirou o presidente Nicolás Maduro do país.

Nas imagens, é possível ver um veículo militar completamente destruído, além de ao menos três ônibus de transporte público atingidos.



O repórter também mostrou estilhaços espalhados pelo local, grades arrancadas, vegetação danificada e um poste derrubado pela força das explosões. O ataque ocorreu próximo a uma rodovia, área de circulação civil.

Na transmissão, o jornalista também destacou a presença de agentes de segurança isolando o perímetro da base aérea e reforçando a vigilância da região.

Segundo o relato exibido pela emissora, os danos materiais atingiram estruturas civis e militares próximas ao ponto do impacto.

Ataque

O ataque ocorre após meses de pressão militar e econômica cada vez maior por parte dos Estados Unidos sobre Maduro e a economia do país sul-americano. A Venezuela é dependente da exportação de petróleo, recurso do qual possui as maiores reservas do mundo.

"Os Estados Unidos realizaram com sucesso um ataque em grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi, junto com sua esposa, capturado e retirado do país", garantiu Trump em sua rede Truth Social, neste sábado (3).

Na tarde deste sábado (horário de Braília-DF), Donald Trump chegou a publicar uma foto de Nicolás Maduro algemado e com os olhos cobertos por óculos escuros. Veja abaixo.

Nicolás Maduro aparece sequestrado em imagem divulgada por Trump, na rede social Truth. - Foto: Handout/US presidente DONALD Trump's Truth Social Account/AFP

Ainda de acordo com Trump, Maduro e sua esposa, Cilia Flores, que também foi capturada e retirada do país, serão apresentados à Justiça em Nova York.

