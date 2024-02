A- A+

guerra na ucrânia Vídeo mostra drones ucranianos afundando navio no Mar Negro Serviços ucranianos apontam que alvo foi navio de guerra russo com capacidade de lançamento de míssil; Rússia não confirma abate

As Forças Armadas da Ucrânia afirmaram ter afundado um navio de guerra russo, na madrugada desta quinta-feira (1°), por meio de um ataque a drone em uma porção do Mar Negro próxima à Crimeia. A agência de Inteligência e Defesa de Kiev divulgou imagens da ação, que mostram a tentativa de defesa da embarcação e o momento em que ela afunda, após explosões (veja abaixo). A Rússia não se pronunciou sobre o ataque.

De acordo com a Ucrânia, o navio que naufragou foi o Ivanovets, uma embarcação militar russa com capacidade de lançamento de míssil. A Rússia não se pronunciou sobre o caso, mas, caso seja confirmado que ele era o navio abatido, seria uma das maiores vitórias militares de Kiev no Mar Negro, desde o náufrago do cruzador Moskva, em 2022.

“Na noite de 31 de janeiro para 1º de fevereiro de 2024, soldados da unidade especial ‘Grupo 13’ do comando principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia destruíram o barco-míssil Ivanovets da Frota do Mar Negro da Federação Russa”, diz o vídeo publicado pelas forças de inteligência da Ucrânia.

As imagens mostram a operação conduzida pelas forças de Kiev, com a aproximação por mar, em pequenas embarcações, dos soldados ucranianos, além do uso de drones marítimos para os ataques, que resultaram na explosão do navio.

“Ivanovets está no fundo”, disse a unidade de inteligência militar ucraniana em comunicado. O texto afirma que as forças da Ucrânia acertaram uma série de ataques diretos ao navio no lago Donuzlav, na península da Crimeia.

Também nesta quinta-feira, o diretor do Serviço Ucraniano de Inteligência (GUR), Kyrylo Budanov, ameaçou intensificar os ataques contra infraestruturas na Rússia e pediu a entrega de caças americanos A-10 ao país.

"O número de ataques contra infraestruturas russas provavelmente aumentará (...) Penso que este plano pode incluir todas as principais infraestruturas críticas e militares da Rússia", escreveu Budanov em sua conta na rede social Telegram.

Nos últimos meses, Kiev atacou instalações de petróleo e gás na Rússia, após uma série de ataques de Moscou contra infraestruturas de energia ucranianas.

A Ucrânia reivindicou no mês passado ataques com drones contra instalações na região de Leningrado, perto de São Petersburgo.

Na madrugada de quarta-feira, o GUR utilizou um drone para atacar uma refinaria em São Petersburgo, a 1 mil Km da fronteira ucraniana.

Guerra na Europa: União Europeia admite que enviará apenas metade da munição prometida para a Ucrânia até março

"A população civil russa vê finalmente a realidade da guerra. Observa depósitos de petróleo em chamas, fábricas destruídas (...) tudo isso é útil", argumentou Budanov.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que derrubou 11 drones ucranianos durante um ataque na madrugada desta quinta-feira. O diretor do GUR também afirmou a entrega de caças americanos A-10 ajudaria a Ucrânia a "infligir uma derrota militar" à Rússia, a poucos dias do aniversário de dois anos da invasão ordenada pelo Kremlin (24 de fevereiro).

"Os aviões de ataque A-10 poderiam fortalecer consideravelmente as capacidades da linha de frente da Ucrânia", disse Budanov.

O governo dos Estados Unidos é o principal apoio militar e financeiro de Kiev, mas o último pacote de ajuda permanece bloqueado no Congresso por divergências entre democratas e republicanos. (Com AFP)

