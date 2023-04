A- A+

Polícia Vídeo mostra dupla de moto assaltando casal no Sítio Histórico de Olinda; assista Câmeras de segurança da região mostram o momento em que o casal anda pela calçada e a dupla na moto se aproxima

A onda de insegurança que assola moradores do Sítio Histórcio de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, segue assustando moradores e turistas da área. No último domingo (2), um casal que andava pelas ruas da região foi assaltado por dois homens em uma moto.

O assalto aconteceu no final da tarde, por volta das 17h40. Câmeras de segurança da região mostram o momento em que o casal anda pela calçada e a dupla na moto se aproxima.

Os homens na moto vêm em sentido contrário. Eles abordam o casal e o manda levantar as mãos para o alto. Os assaltantes procuram e levam pertences do casal, e depois o libera.

Por meio de nota enviada nesta terça-feira (4), a Prefeitura de Olinda disse que ações de segurança são de responsabilidade da Secretaria de Defesa Social (SDS), por meio das forças policiais.

"Desta forma, os registros de possíveis ocorrências também devem ser comunicados junto aos respectivos órgãos", disse a gestão municipal.

A prefeitura disse ainda que o município "tem atuado em parceria, para o bem-estar da população, colaborando por meio da Guarda Municipal, além de encontros rotineiros para traçar as melhores estratégias e garantir a segurança da população".

A reportagem também entrou em contato com a SDS e a Polícia Militar de Pernambuco, mas não houve retornos até a publicação do texto.

