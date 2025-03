Vídeo mostra esgoto irregular invadindo a praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca

A- A+

Vídeo que circula nas redes sociais mostra um fluxo de esgoto correndo pela areia em direção ao mar, na praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco.

As imagens foram publicadas nessa terça-feira (18) e mostram banhistas que estavam na faixa de areia tendo que se levantar às pressas e retirar mesas e cadeiras ao verem a água suja em direção à praia.

Por meio de nota, a Prefeitura de Ipojuca afirmou que a estrutura é uma rede de drenagem pluvial, que tem como função escoar águas das chuvas e não esgoto sanitário [leia a íntegra no final do texto].

A gestão municipal explicou ainda que a galeria foi aberta de forma temporária por causa das chuvas intensas, com o objetivo de evitar alagamentos na região do balneário.

“Após a identificação de diversas ligações clandestinas — realizadas por moradores e comerciantes da área — a prefeitura optou pelo fechamento da rede para evitar a contaminação da orla. No entanto, em função das recentes e intensas chuvas, foi necessário realizar a abertura temporária da rede para evitar alagamentos, o que acabou ocasionando os transtornos registrados”, diz trecho da nota.

A prefeitura também afirmou que intensificará a fiscalização com o objetivo de coibir ligações irregulares, bem como irá responsabilizar os infratores.

Já a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) esclareceu que o episódio "não tem relação" com a companhia.

"Trata-se de um ponto de drenagem (galeria de águas pluviais) com indicativo de lançamento de esgoto clandestino na rede de drenagem, cuja fiscalização e retirada das irregularidades não é de competência da Compesa", afirma nota da Compesa.

A Compesa também afirmou que "não opera sistema de esgotamento sanitário em Porto de Galinhas".

"Entretanto, [a companhia] adianta que a ausência de saneamento em Porto de Galinhas é um problema crônico, antigo, que está sendo enfrentado pelo Governo do Estado para a sua solução. Por meio da Compesa, o Governo de Pernambuco está investindo R$ 57 milhões na obra de implantação do sistema de esgotamento, que está em andamento", completa a Compesa, acrescentando que a obra, que conta com apoio da Prefeitura de Ipojuca, deve ser finalizada em julho de 2026.

Nesta data, reforça a Compesa, Porto de Galinhas passará a ter serviços de coleta, tratamento e manutenção de rede coletora de esgoto, sob a responsabilidade da Companhia.

"Os equipamentos em construção são modernos e contarão com tecnologias para o eficiente tratamento de esgoto", finaliza a Compesa.

Confira a íntegra da nota da Prefeitura de Ipojuca

A Prefeitura do Ipojuca informa que a estrutura mencionada se trata, originalmente, de uma rede de drenagem pluvial, cuja função é escoar águas das chuvas, e não esgoto sanitário.

Após a identificação de diversas ligações clandestinas — realizadas por moradores e comerciantes da área — a Prefeitura optou pelo fechamento da rede para evitar a contaminação da orla.

No entanto, em função das recentes e intensas chuvas, foi necessário realizar a abertura temporária da rede para evitar alagamentos, o que acabou ocasionando os transtornos registrados.

O Executivo municipal vem atuando de forma permanente para evitar esse tipo de problema e intensificará ainda mais a fiscalização para a identificação de eventuais ligações irregulares, a responsabilização dos infratores e a adoção de medidas cabíveis para coibir novas infrações e garantir o funcionamento adequado dos sistemas de drenagem e saneamento.

É importante destacar que, desde junho de 2024, a Compesa iniciou a construção da primeira etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Porto de Galinhas. O projeto, com investimento de R$ 65 milhões, prevê a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto, três estações elevatórias, o assentamento de 18 km de tubulações e a ligação de 2.500

imóveis ao novo sistema.

Esta primeira etapa, com previsão de conclusão para junho de 2026, beneficiará 19 mil pessoas nos bairros do Merepe e da Vila de Porto de Galinhas. A segunda etapa será executada pela BRK, parceira da Compesa, dentro do programa Cidade Saneada, e expandirá a rede coletora para beneficiar a praia do Cupe.

A Prefeitura de Ipojuca reforça seu compromisso não apenas com o cuidado ao balneário de Porto de Galinhas, mas com todo o município.



Prefeitura Municipal do Ipojuca | Secretaria Especial de Comunicação

Veja também