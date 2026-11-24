A- A+

Mata Sul Vídeo mostra explosão que deixou uma pessoa morta e outra ferida em pátio de eventos de Catende Quatro edificações, sendo três estabelecimentos comerciais e uma residência adjacente, foram atingidas

Uma câmera de segurança registrou o momento da explosão que atingiu estabelecimentos comerciais no Pátio de Eventos de Catende, na Mata Sul de Pernambuco, na manhã desta terça-feira (24).

Nas imagens, uma mulher aparece nas proximidades da calçada no instante em que ocorre a explosão, às 6h39. O impacto provocou o desabamento de estruturas, deixando uma pessoa morta e outra ferida.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que foi acionado para ocorrência de vazamento de gás, quatro edificações, sendo três estabelecimentos comerciais e uma residência adjacente, foram atingidas.

Equipes da corporação realizaram o isolamento da área, o levantamento de informações e a averiguação de possíveis vítimas sob os escombros.



A vítima fatal é uma mulher de 36 anos, que não teve o nome divulgado. A prefeitura de Catende informou que um homem ficou ferido e foi levado para uma unidade hospitalar com escoriações na região dos arcos costais direitos, na cabeça e no lado direito do corpo.



"Durante a avaliação médica inicial, foi identificado quadro compatível com traumatismo cranioencefálico (TCE) leve, sem sinais de alarme neurológico no momento do atendimento", afirmou a gestão.

Após avaliação clínica, o paciente foi transferido para o Hospital Regional de Palmares, também na Mata Sul, para a realização de exames de imagem complementares, com o objetivo de investigar possíveis lesões traumáticas não identificadas inicialmente.

"A transferência teve como finalidade assegurar uma investigação diagnóstica adequada, além da continuidade da assistência médica especializada, conforme a necessidade clínica do paciente", ressaltou a prefeitura.

O Corpo de Bombeiros destacou que atua no local, sem previsão de encerramento, com o auxílio de quatro viaturas. A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), por meio do 10º BPM, realizou o isolamento da área e segue em apoio às unidades operacionais.



Além disso, uma equipe técnica da Defesa Civil de Pernambuco foi mobilizada para realizar vistoria predial e levantamento dos danos causados pela ocorrência, com o objetivo de avaliar as condições estruturais dos imóveis atingidos e subsidiar as medidas necessárias junto à gestão municipal.



A operação também conta com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Neoenergia e da Guarda Civil Municipal.

Em nota, a prefeitura de Catende informou que as causas da explosão serão apuradas pelos órgãos competentes.



"A prefeitura de Catende segue acompanhando a ocorrência e prestando todo o suporte necessário às equipes envolvidas, ao mesmo tempo em que manifesta profundo pesar pelo falecimento da vítima e expressa sua solidariedade aos familiares e amigos", ressalta a prefeitura.

Veja também