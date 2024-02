A- A+

guerra na ucrânia Vídeo mostra forças especiais da Ucrânia combatendo o grupo Wagner no Sudão, diz jornal Kyiv Post alega que a filmagem foi fornecida por uma fonte do serviço de inteligência militar ucraniano

O jornal Kyiv Post publicou um vídeo que mostra supostas forças especiais da Ucrânia capturando soldados do grupo Wagner no Sudão. Segundo o veículo ucraniano, a filmagem foi fornecida por uma fonte do serviço de inteligência militar do país.

A operação seria uma tentativa de prejudicar interesses russos no exterior, que ajudam a financiar o exército do Kremlin em meio à Guerra na Ucrânia.

Há evidências de que os mercenários estão apoiando os rebeldes das Rapid Support Forces (RSF), que tentam derrubar o governo da república africana desde a primeira metade do ano passado.

Kyiv Post sources in Ukraine's special services provided an exclusive video that shows elements of Ukrainian special forces interrogating captured Wagner mercenaries in the Republic of Sudan. pic.twitter.com/4D7GKIF4dZ

A primeira parte do vídeo mostra um soldado ucraniano se aproximando de um veículo. No interior, parece haver um combatente morto e marcas de tiros no para-brisa. O ucraniano revista o carro de combate e encontra um cartão com conteúdo ilegível.

Na segunda parte, uma pessoa filma o que parecem ser quatro corpos ensanguentados espalhados por um ambiente arenoso. Então, o vídeo corta para três homens ajoelhados, com os olhos vendados e as mãos amarradas atrás do corpo. Um soldado, vestido com roupas camufladas e uma balaclava, se agacha e começa a interrogá-los em russo.

Leia a conversa na íntegra, segundo as legendas do Kyiv Post:

"Qual a sua patente?", pergunta o soldado.

"Soldado", responde um dos prisioneiros.

"Sua unidade?"

"PMC Wagner"

"Como você chegou aqui no Sudão?"

"Dirigimos pela República Centro-Africana (RCA) até Khartoum"

"Qual o seu objetivo?"

"Derrubar o governo local"

"Quantos de vocês estão aqui?"

100 pessoas

"Em qual cidade fica a sua base?"

República Centro-Africana

