EUA Vídeo mostra fuga de 10 presos em Nova Orleans durante a madrugada; sete seguem foragidos; veja Detentos escaparam por um buraco atrás do vaso sanitário de uma cela adaptada para pessoas com deficiência

Dez detentos conseguiram fugir, durante a madrugada de sexta-feira (16), de uma prisão em Nova Orleans, no estado da Louisiana. O grupo escapou por um buraco aberto atrás do vaso sanitário de uma cela adaptada para pessoas com deficiência, se aproveitando da ausência momentânea de um técnico de monitoramento e das falhas estruturais da unidade. A fuga só foi percebida horas depois, durante uma contagem de rotina.

A ação teve início pouco depois da meia-noite, quando os presos da cela Delta 1006 começaram a forçar a porta até que ela se abriu. Eles invadiram a cela ao lado, removeram o vaso sanitário e encontraram uma pequena abertura na parede por onde passaram pelo buraco. Às 1h da manhã, todos os dez fugitivos já haviam deixado o presídio através de uma porta de carga e desapareceram na escuridão da noite, deixando uma mensagem escrita na parede: "Too easy, LOL" ('Fácil, haha').

A fuga só foi descoberta às 8h30 da manhã, quando os agentes perceberam a ausência dos detentos. Os presos, com idades entre 19 e 42 anos, respondem a acusações graves como homicídio, agressão armada e violência doméstica. As investigações apontam que o grupo planejou a fuga com antecedência e pode ter contado com ajuda interna, já que ferramentas foram utilizadas para remover parafusos e cortar barras metálicas.

Uma operação de busca foi desencadeada pela polícia estadual da Louisiana e autoridades federais em sete estados do sul dos EUA. Até o momento, apenas três dos dez fugitivos foram recapturados. Outros sete permanecem foragidos: Corey Boyd, Jermaine Donald, Derrick Groves, Antoine Massey, Gary Price, Leo Tate e Lenton Vanburen. Segundo a CNN, tanto o FBI quanto Landry anunciaram no domingo recompensas maiores por informações que levem à sua recaptura. Robert Moody, Dkenan Dennis e Kendell Myles foram devolvidos à custódia, segundo a polícia.

Infelizmente, eles têm amigos e familiares que os ajudam, os escondem e os ajudam a se mudar, o que torna o trabalho da polícia mais desafiador disse o superintendente da polícia estadual da Louisiana, coronel Robert Hodges, que afirmou que os fugitivos estavam constantemente mudando de local.

O agente do FBI em Nova Orleans, Jonathan Tapp, pediu ao público que compartilhasse qualquer informação que pudesse ter.

Sete detentos perigosos estão nas ruas há mais de dois dias, e acreditamos firmemente que há pessoas por aí ajudando esses detentos a escapar da captura disse ele. O Ministério Público Estadual conduzirá uma investigação sobre como ela ocorreu, afirmou Landry na coletiva de imprensa de domingo.

Também ordenei que o Departamento de Correções audite o Centro Correcional da Paróquia de Orleans para verificar a conformidade com as diretrizes básicas da prisão e remova todos os presos do DOC que estavam atualmente no Centro Correcional da Paróquia de Orleans disse Landry.

Os investigadores estão analisando ligações e mensagens para identificar com quem os detentos se comunicaram e entrevistando funcionários e detentos. Mais de 200 policiais estão vasculhando locais onde os fugitivos possam estar.

O governador disse que nove dos detidos estavam em fase pré-julgamento no Tribunal Criminal da Paróquia de Orleans há anos. Cinco foram acusados de outros crimes enquanto estavam presos.

Capturas

Um dos fugitivos, Myles foi capturado depois que policiais o encontraram escondido debaixo de um carro no estacionamento de um hotel, de acordo com o Gabinete do Xerife da Paróquia de Orleans.

Outro fugitivo, Moody, também foi capturado após uma denúncia do Disque-Denúncia, anunciou o gabinete do xerife na noite de sexta-feira. Ele já havia sido acusado de agressão agravada em segundo grau, entre outras acusações.

Uma terceira pessoa, Dennis, também foi detida. Ele já havia sido acusado de roubo à mão armada com arma de fogo, de acordo com os registros da Paróquia de Orleans.

