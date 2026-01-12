A- A+

PERNAMBUCO Vídeo mostra momento da colisão entre viatura e carro que matou uma PM e deixou outro ferido O acidente aconteceu às 2h43 desta segunda-feira (12), no cruzamento das ruas São Miguel e Quitério Inacio de Mello, em Afogados, Zona Oeste do Recife

Câmeras de segurança gravaram o momento em que uma viatura da Polícia Militar colidiu com um carro, por volta das 2h45 desta segunda-feira (12), no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife.

O sinistro matou a policial militar do 12º Batalhão Leidy Emily dos Santos Ferreira, de 28 anos. Ela estava no banco do passageiro e morreu antes mesmo de receber socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As imagens foram obtidas pela reportagem da Folha de Pernambuco. No vídeo, é possível ver o grande impacto da colisão, que arremessou a viatura diversos metros até bater diretamente com um poste, do outro lado da rua.

A viatura que ela estava, modelo Duster, ia para uma operação na Avenida Caxangá, quando bateu num outro carro, modelo Spin, capotou e se chocou contra um poste no cruzamento das ruas São Miguel e Quitério Inacio de Melo. O condutor da Spin sofreu ferimentos leves e não quis atendimento médico.





O motorista que dirigia a viatura, PM Renan Farias, sofreu ferimentos. Segundo informações policiais, ele teve traumatismos e fraturas em membros superiores e inferiores. Renan foi retirado do veículo pelo Corpo de Bombeiros, socorrido e levado para o Hospital da Restauração (HR), bairro do Derby, centro da capital. O corpo de Leidy está no Instituto de Medicina Legal (IML), bairro de Santo Amaro.

O HR foi procurado pela reportagem da Folha de Pernambuco e confirmou a entrada do PM Renan. “O Hospital da Restauração confirma que o paciente deu entrada, mas, por enquanto, não vai informar o estado de saúde”, informou.





