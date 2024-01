Vídeo mostra momento em que motorista para carro após atropelar menino em condomínio de Jaboatão

A- A+

Imagens de circuito de segurança do Condomínio Recanto do Sol, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), mostram o momento em que a motorista para o carro após atropelar um menino de 5 anos, na noite de quarta-feira (3). A mulher de 25 anos, foi autuada em flagrante por acidente de trânsito com vítima fatal. A criança morreu a caminho do hospital.

Nas imagens do circuito, obtidas pela reportagem da Folha de Pernambuco, é possível ver um grupo de pessoas, incluindo crianças e adolescentes, numa quadra esportiva. O carro, modelo JAC J2, aparece no fundo do vídeo. Testemunhas relataram que a motorista estaria em alta velocidade.

O vídeo mostra o carro parando alguns metros após o atropelamento. A criança permanece no chão após ter sido arrastado, segundo relatos de testemunhas. A bicicleta em que ele estava ficou presa embaixo do para-choque do automóvel.

Moradores relataram que, além de atropelar, a motorista arrastou a criança e passou com o pneu do carro por cima dela. O menino atravessava a faixa de pedestres na área comum do local empurrando a bicicleta.

"Eu estava com o celular na mão, olhando um aplicativo de futebol. De repente, a moça veio correndo, em alta velocidade, numa faixa de pedestre; o menino foi empurrar a bicicleta um pouquinho; quando ele empurrou, ela bateu. Quando bateu, a bicicleta caiu e, quando caiu, ela arrastou e, quando ela arrastou, passou o primeiro pneu por cima dele, andou um pouquinho, e passou o segundo. Eu me agoniei, e com o celular na mão, já pedi para o pessoal ligar para o Samu e para os Bombeiros", relatou um morador que presenciou o atropelamento.

De acordo com o perito criminal Heldo Souza, que foi ao local da ocorrência, a motorista estava realmente acima da velocidade permitida dentro do condomínio, que é de 10 km/h, mas não é possível precisar a princípio qual seria o número exato. No local do ocorrido, não há marcas de frenagem do carro, acrescentou o perito, e, sim, "sinais de arrastamento" da criança.

A motorista possuía mais de 20 notificações por excesso de velocidade no condomínio, segundo moradores. Vizinhos ainda tentaram espancar a mulher, que foi levada pela polícia a uma delegacia não informada.

Por meio de nota, a gestão do Recanto do Sol disse que "lamenta profundamente a partilha da dor pelo falecimento" do menino.

"Neste momento, toda nossa comunidade se encontra consternada com o ocorrido e somente deseja paz no coração dos familiares e muita força para superar a perda. O Condomínio reitera que prestará toda a assistência necessária à família e já iniciou a colaboração com as investigações sobre o caso, com o isolamento da área, acionamento das autoridades policiais e de perícia, bem como com a coleta dos nomes de testemunhas e guarda das imagens que forem possíveis", afirma o comunicado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) disse ter sido acionado por volta das 18h50 para a ocorrência. O menino morreu durante o atendimento da equipe de resgate.

