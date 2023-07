A- A+

DESABAMENTO EM PAULISTA Vídeo mostra momento do desabamento de prédio no Janga, em Paulista Codecipe cita 14 pessoas desaparecidas após o colapso da estrutura

O Corpo de Bombeiros procura por “múltiplas vítimas” do desabamento de um prédio no Conjunto Beira-Mar, no Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, na manhã desta sexta-feira (7).

Os bombeiros confirmaram contato com duas pessoas nos escombros. Uma delas foi socorrida e as equipes tentam resgatar a outra. A Defesa Civil de Pernambuco (Codecipe) cita 14 pessoas desaparecidas após o desabamento.

Um vídeo mostra o momento do colapso da estrutura. Nas imagens, registradas por câmeras de segurança, é possível ver uma coluna de poeira se espalhando na rua em frente ao prédio.

Assista:

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h35 para o local do desabamento, na rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima.

